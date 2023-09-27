美FTC與17州對亞馬遜提出「大規模反壟斷訴訟」　股價大跌4%

▲美國科技巨頭亞馬遜被FTC與17個州提告。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，下稱FTC）與17個州26日正式對電商巨頭亞馬遜（Amazon.com）提起訴訟，指控這家公司非法利用壟斷力量，抬高價格的同時，也迫使賣家使用亞馬遜的物流與廣告服務，導致在該平台購物的數千萬美國家庭獲得的服務品質下降。路透社稱，亞馬遜26日股價下跌4%。

根據路透社、CBS報導，1994年成立的亞馬遜如今公司市值高達1.3兆美元（約新台幣41.9兆元），但美國FTC現在表示，亞馬遜一家濫用權力的壟斷企業，要求亞馬遜總部所在的西雅圖的聯邦法院發布永久禁令，命令停止壟斷控制，剝奪其非法行為的成果。17個州的州檢察長也加入這場訴訟。

訴訟中也要求法院考慮「恢復公平競爭所必要之任何初步或永久的衡平法救濟（equitable relief），包含但不限於結構性救濟（structural relief）」。路透社解釋，在反壟斷術語中，結構性救濟通常意味著公司出售資產，例如分拆一部分的業務。FTC主席麗娜汗（Lina Khan）在記者會上拒絕討論是否要求分拆亞馬遜，並強調現階段的重點在於讓亞馬遜對壟斷行為「負責」。

據FTC說法，亞馬遜使用反折扣技巧阻止線上零售商在其他平台上提供比亞馬遜更低的價格，將那些做折扣的賣家「埋沒」在亞馬遜搜尋結果的較下方位置，懲罰他們商品的能見度。德州玩具製造商Viahart LLC的業者哈特（Hart）證實，如果他在沃爾瑪（Walmart Inc）網路上架價格低於亞馬遜，那麼產品就會從亞馬遜上消失，「我們承擔不起隱藏產品的代價。」

▲Amazon Prime付費會員服務提供免運費優惠。（圖／翻攝自amazon.com）

FTC還稱，亞馬遜迫使賣家使用其昂貴的物流與廣告服務，他們的產品才能被加入Amazon Prime的送貨服務商品中，這是「在亞馬遜上經營的基本必要條件」。FTC競爭局局長紐曼（John Newman）聲明，「亞馬遜是一個壟斷者，它利用自己的權力提高美國消費者的購買價格，並向數十萬線上賣家收取天價費用。」

路透社表示，亞馬遜股價在正式被提告前下跌了3.2%，26日下午跌幅達4%，但部分股市投資人卻從中看見機會。亞馬遜則反駁，這起訴訟在「事實與法律上都是錯誤的」，可能導致價格提高、物流速度變慢，從而傷害到消費者。聲明還稱，公司作法有助於刺激零售業整體競爭與創新，並為亞馬遜顧客提供更多選擇、更低價格與更快的到貨速度，也讓許多在亞馬遜電商上銷售的企業擁有更多機會。