　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7歲兒沒朋友…邀請10同學參加生日趴沒人回應　媽心碎：該轉學嗎

7歲兒沒朋友…邀請10位同學參加生日「無人回應」　媽心碎：該轉學嗎？

▲國外一名7歲男童在學校很難交到朋友，以致於生日會沒有人要來參加。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

對孩子來說，若在學校交不到朋友，很可能會影響到社交發展。國外一名媽媽便求救，7歲兒子很難結交朋友，就連生日派對邀請，都沒有人要參加，讓她考慮是否應該轉學。

這名媽媽在「BabyCentre」線上育兒論壇發文，提到自己的7歲兒子很難交到朋友，因為患有廁所焦慮症，常常便祕甚至發生拉在褲子上的慘劇，導致他對廁所感到恐懼，但學校採取了一些措施。當他上一年級時，校方讓他可以選擇想要的朋友，目前包括兒子共有4個人，「我的兒子說他喜歡這些朋友，但我不確定這些孩子是否真的是朋友」。

7歲兒沒朋友…邀請10位同學參加生日「無人回應」　媽心碎：該轉學嗎？

▲這名媽媽邀請了10個人，卻沒有人答覆。（示意圖／翻攝自pixabay）

由於兒子的生日會就快到了，對此也相當期待和興奮，但他們邀請的10個學校同學都沒有回應。這名媽媽透露，目前有2個表兄弟以及她1個朋友的孩子會來參加，但學校沒有人來，她不知道要如何開口，「這會讓他傷心，他很善良，只是想和朋友一起玩，但不知道如何交朋友」，第2年基本上每個人都會有自己的朋友圈，但兒子卻是邊緣人。

這名媽媽思考讓兒子轉學，希望可以換個新環境，在那邊交到新朋友，「不會有人知道他曾經發生過的『廁所事故』」，不過她也猶豫會不會再出現同樣的問題，坦言無法做出決定，唯一的願望只是想讓兒子幸福。對此，網友一面倒認為轉學不是個好主意，建議再發出一次邀請，或是建立班級群組。

延伸閱讀
李佳歡自爆有曖昧對象　甩4年單身對象身份全說了
屏東縣消防局長許美雪沒專業背景？ 　羅智強起底她「曾查水表」：只需綠色專業
顏色之亂又來了？到底是灰色還是藍紫色　網崩潰：懷疑自己是不是色盲

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
中華棒球隊今戰中國！　熱身賽先發打線出爐
日19歲混血「193cm排球天菜」爆紅！　亞運一戰成名
快訊／「證件妹」吳佳穎晉級決賽！
正妹喝熱牛奶昏睡　全裸跪趴被痛醒
Google宣布　明年終止「1服務」！
台中新路取名「勇緯路」？ 　本人：希望不要
賴清德2次邀習近平吃飯　國台辦勸「務實」講賴皮話自討沒趣
獨／胡瓜、熊霓關係不明？　網友眼尖疑「戴對環」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打開引擎蓋發現蠕動巨物　男從汽車拉出「2.4公尺大蟒蛇」嚇壞

英研究：超級大陸2.5億年後成形　極端高溫恐致人類等哺乳類滅絕

美國參議院推出跨黨派法案　擬讓政府運作至11月避免關門

開2hrs車求復合被拒絕　女冷血開槍射夫「開心大笑拍囚犯照」

日本19歲混血「排球天菜」爆紅！193cm激似橫濱流星　亞運一戰成名

川普浮報資產10年！法官裁定「犯下詐欺」　吊銷集團部分執照

馬拉松女戰將「穿這雙」刷新世界紀錄！　跑友猶豫：貴到買不下去

美FTC與17州對亞馬遜提出「大規模反壟斷訴訟」　股價大跌4%

7歲兒沒朋友…邀請10同學參加生日趴沒人回應　媽心碎：該轉學嗎

女嬰壯如綠巨人！媽被告知「存活機率0」拒墮胎　剖腹產5.4Kg寶寶

55歲蕭薔自豪「沒老花+白髮」　凍齡被叫「妖精」：我就是XD

「切西瓜」撞死女騎士！桃園駕駛肇逃　宜蘭尋獲已輕生亡(更)

曾主持《野人七號部落》網紅染毒　虛擬幣買大麻...家中搜出毒郵票

買80顆不二家蛋黃酥驚見發霉　業者道歉：第一時間全面下架

韓最美模特金寶拉來台開球　球迷直呼羨慕：又是高志綱

20230923肯拼兄妹-童話樹屋懶人露營│王品澔、黑曜精靈采婕、紫嫣、依沛、郭郭

李多慧場邊應援緊盯球賽　見界外全壘打秒難過蹲地

搜捕畫面曝！20警追緝奪命肇逃男　宜蘭鐵皮屋內尋獲冰冷遺體

勇消陳柏翰遺體不完全… 友哀：好人應該長命百歲

放飼料驚黑暗中有視線...　見黑貓監工：是補完沒

打開引擎蓋發現蠕動巨物　男從汽車拉出「2.4公尺大蟒蛇」嚇壞

英研究：超級大陸2.5億年後成形　極端高溫恐致人類等哺乳類滅絕

美國參議院推出跨黨派法案　擬讓政府運作至11月避免關門

開2hrs車求復合被拒絕　女冷血開槍射夫「開心大笑拍囚犯照」

日本19歲混血「排球天菜」爆紅！193cm激似橫濱流星　亞運一戰成名

川普浮報資產10年！法官裁定「犯下詐欺」　吊銷集團部分執照

馬拉松女戰將「穿這雙」刷新世界紀錄！　跑友猶豫：貴到買不下去

美FTC與17州對亞馬遜提出「大規模反壟斷訴訟」　股價大跌4%

7歲兒沒朋友…邀請10同學參加生日趴沒人回應　媽心碎：該轉學嗎

女嬰壯如綠巨人！媽被告知「存活機率0」拒墮胎　剖腹產5.4Kg寶寶

快訊／北市騎樓天花板整片掉下來　重壓一排機車...驚悚畫面曝

快訊／台南四鯤鯓龍山寺旁大排溝「驚見男浮屍」　打撈上岸

2023臺北溫泉季11／1開跑　日本「撞轎祈福盛典」睽違4年再登台

鐵馬阿北誤闖快速道路！好心人急打燈護送　警深夜幫踩腳踏車

共軍2027擁三航母包圍台灣能力　國台辦：捍衛主權和領土一刻不停

孫盛希穿韓服美成這樣！　曝光韓國「私房景點」大推1市場

韓韶禧前衛新造型曝光　「穿唇環、眼下有洞」：要工作就會拔掉了

昔日房市寵兒變身危老金磚　南部買家集郵式入手

冒名「Linbay好油」恐嚇媒體、總統府　疑「唐澤貴洋」陸男幹的

已逝愛貓託夢說沒錢　家人燒完金紙見祂「把到3妹子」還戴金項鍊

國際熱門新聞

激戰7小時！眼鏡王蛇吞掉3m巨蟒

1300人海邊全裸狂歡　海灘一片肉色

印度健身男「下體卡3kg槓片」發黑慘了

4歲童溺水...哥在旁喝飲料看她滅頂死亡

羊群闖進溫室吃掉272公斤大麻！農夫崩潰

刮刮樂中6千萬大獎　男立刻退休老闆崩潰

中國前外長下台原因曝！　包養「間諜情婦」找代孕生美國人小孩

美國經濟堪慮　美股大跌近400點

布魯斯威利失智1年　愛妻曝現況：認知能力不樂觀

秦剛情婦鳳凰衛視主持人　透露去年在美代孕生子

日19歲混血「排球天菜」爆紅！激似橫濱流星

伊拉克婚禮失火影片曝　釀100死150傷

車臣領袖PO影片　證實兒子打囚犯

等客取餐等到發火！外送員一進家門秒內疚

更多熱門

相關新聞

他批「台女要求多」高傲像神明：建議找外國妹

他批「台女要求多」高傲像神明：建議找外國妹

外國月亮比較圓？近日一位32歲的男網友表示，他在日本跟加拿大留學加工作，一共待12年，3任女朋友都不是台灣女生，「真心建議男人找外國女人，不要找台女，我是為了你們好。」

小潘鳳梨明限量開賣　網見1要求搖頭：很難

小潘鳳梨明限量開賣　網見1要求搖頭：很難

逃家第13天…板橋劉先生裸上身登大螢幕

逃家第13天…板橋劉先生裸上身登大螢幕

直擊黑人陳建州現蹤路邊！

直擊黑人陳建州現蹤路邊！

哭了！4星座男「朋友比女友重要」

哭了！4星座男「朋友比女友重要」

關鍵字：

生日派對生日朋友邊緣人轉學同學周刊王

讀者迴響

熱門新聞

胡瓜獨寵樂天女孩　內幕瘋傳！

超多小孩掛急診！　兒科醫：症狀很嚴重

撞死23歲女肇逃輕生！駕駛絕望留字「無力償還」

胡瓜瘋傳花邊…丁柔安反應超大

即／屏東某大學1男墜樓亡　學生目擊嚇傻

快訊／7-11開出5張千萬發票！

當年搶救的女嬰要結婚了　台大醫PO照留言一面倒

他揭女性婚後生活！一票人淚嘆：句句心聲

「流量怪物」IG衝破823萬追蹤　快超越周杰倫

胡瓜火大首發聲了！

被分手「艾薇還說吳霏不好」！曾薀帆遭欺騙

5縣市大雨！連假變天降溫　最新成颱機率曝

即／臨時工菸蒂燒掉39億　家樂福楊梅物流廠大火判決曝

台男夢想娶櫻花妹　為愛赴日結婚生子卻是地獄

威力彩8.1億開獎　終結26槓是誰

更多

最夯影音

更多
55歲蕭薔自豪「沒老花+白髮」　凍齡被叫「妖精」：我就是XD

55歲蕭薔自豪「沒老花+白髮」　凍齡被叫「妖精」：我就是XD
「切西瓜」撞死女騎士！桃園駕駛肇逃　宜蘭尋獲已輕生亡(更)

「切西瓜」撞死女騎士！桃園駕駛肇逃　宜蘭尋獲已輕生亡(更)

曾主持《野人七號部落》網紅染毒　虛擬幣買大麻...家中搜出毒郵票

曾主持《野人七號部落》網紅染毒　虛擬幣買大麻...家中搜出毒郵票

買80顆不二家蛋黃酥驚見發霉　業者道歉：第一時間全面下架

買80顆不二家蛋黃酥驚見發霉　業者道歉：第一時間全面下架

韓最美模特金寶拉來台開球　球迷直呼羨慕：又是高志綱

韓最美模特金寶拉來台開球　球迷直呼羨慕：又是高志綱

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面