7歲兒沒朋友…邀請10同學參加生日趴沒人回應　媽心碎：該轉學嗎

▲國外一名7歲男童在學校很難交到朋友，以致於生日會沒有人要來參加。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

對孩子來說，若在學校交不到朋友，很可能會影響到社交發展。國外一名媽媽便求救，7歲兒子很難結交朋友，就連生日派對邀請，都沒有人要參加，讓她考慮是否應該轉學。

這名媽媽在「BabyCentre」線上育兒論壇發文，提到自己的7歲兒子很難交到朋友，因為患有廁所焦慮症，常常便祕甚至發生拉在褲子上的慘劇，導致他對廁所感到恐懼，但學校採取了一些措施。當他上一年級時，校方讓他可以選擇想要的朋友，目前包括兒子共有4個人，「我的兒子說他喜歡這些朋友，但我不確定這些孩子是否真的是朋友」。

▲這名媽媽邀請了10個人，卻沒有人答覆。（示意圖／翻攝自pixabay）

由於兒子的生日會就快到了，對此也相當期待和興奮，但他們邀請的10個學校同學都沒有回應。這名媽媽透露，目前有2個表兄弟以及她1個朋友的孩子會來參加，但學校沒有人來，她不知道要如何開口，「這會讓他傷心，他很善良，只是想和朋友一起玩，但不知道如何交朋友」，第2年基本上每個人都會有自己的朋友圈，但兒子卻是邊緣人。

這名媽媽思考讓兒子轉學，希望可以換個新環境，在那邊交到新朋友，「不會有人知道他曾經發生過的『廁所事故』」，不過她也猶豫會不會再出現同樣的問題，坦言無法做出決定，唯一的願望只是想讓兒子幸福。對此，網友一面倒認為轉學不是個好主意，建議再發出一次邀請，或是建立班級群組。

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