　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南美才剛春天！熱浪火速侵襲　多國氣溫破攝氏40度

▲熱浪襲巴西。（圖／路透）

▲熱浪襲巴西。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電

自上週以來襲擊巴西的熱浪幾乎影響整個南美洲，即使南半球的春天從23日開始，秘魯、玻利維亞、巴拉圭、阿根廷和巴西等南美多國卻像經歷炎夏，氣溫超過攝氏40度。

這些國家在9月都出現創紀錄高溫，預計未來幾個月南美洲大部分地區氣溫可能進一步升高。

連續多日的極端高溫是所謂的「熱穹現象」（heat dome）所造成的結果，自上週以來滯留南美洲上空的阻塞高氣壓導致大量熱空氣生成，熱空氣出不去又被高氣壓向下壓縮後變得更熱。

由於熱空氣會往上升，然後又被上方的阻塞高氣壓往下推，被壓縮後到達地面，地表氣溫就變得更熱。還有聖嬰現象（El Niño）也引發高溫，如同全球變暖的潛在趨勢。專家表示，氣候變化預料將增加這種極端天氣的發生頻率。

9月通常是一個溫和的月分，但秘魯卻經歷極端氣溫，像是埃斯佩蘭薩港市（Puerto Esperanza）氣溫超過攝氏40度，在該國極為罕見。

還有巴拉圭西部城市菲拉德費亞（Filadélfia）、玻利維亞的千里達（Trinidad）和阿根廷的拉斯羅米塔斯（Las Lomitas），也分別創下攝氏44.4度、39.5度和43.6度高溫紀錄。

巴西氣象公司MetSul指出，巴西的高溫尤其普遍，24日有11個州的氣溫達到攝氏40度。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／林秉樞僅需入獄14天　高嘉瑜回應了
快訊／質詢屏東大火「立院火災警報突響」！　立委官員急疏散
iPhone 15 Pro「會發燙」！　三星、Google旗
4殉職勇消可獲2800萬撫卹金　將入忠烈祠
明揚勇消重傷「腫像麵包超人」！　妻心疼喊：還是帥
iPhone 15「近2千元配件」被罵爆！　他曝：充電線插不
星巴克今起連2天「買一送一」！　有星冰樂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女嬰壯如綠巨人！媽被告知「存活機率0」拒墮胎　剖腹產5.4Kg寶寶

英女醫師搭機中離世！　丈夫下機才發現「旁邊坐屍體」

南美才剛春天！熱浪火速侵襲　多國氣溫破攝氏40度

喜事變喪事！伊拉克婚禮失火100死150傷　賓客竄逃影片曝

中國前外長下台原因曝！　包養「間諜情婦」找代孕生美國人小孩

車臣領袖曝愛子虐俄囚片「我很驕傲」　莫斯科尷尬了

美前貿易代表：台灣若能加入CPTPP會是好事

布魯斯威利失智1年　愛妻曝現況：認知能力不樂觀

美國經濟堪慮　美股大跌近400點、台積電ADR跌2.26％

聯大總辯論落幕　11友邦聲援台灣與上屆相同

55歲蕭薔自豪「沒老花+白髮」　凍齡被叫「妖精」：我就是XD

「切西瓜」撞死女騎士！桃園駕駛肇逃　宜蘭尋獲已輕生亡(更)

曾主持《野人七號部落》網紅染毒　虛擬幣買大麻...家中搜出毒郵票

買80顆不二家蛋黃酥驚見發霉　業者道歉：第一時間全面下架

李多慧場邊應援緊盯球賽　見界外全壘打秒難過蹲地

20230923肯拼兄妹-童話樹屋懶人露營│王品澔、黑曜精靈采婕、紫嫣、依沛、郭郭

搜捕畫面曝！20警追緝奪命肇逃男　宜蘭鐵皮屋內尋獲冰冷遺體

韓最美模特金寶拉來台開球　球迷直呼羨慕：又是高志綱

勇消陳柏翰遺體不完全… 友哀：好人應該長命百歲

放飼料驚黑暗中有視線...　見黑貓監工：是補完沒

女嬰壯如綠巨人！媽被告知「存活機率0」拒墮胎　剖腹產5.4Kg寶寶

英女醫師搭機中離世！　丈夫下機才發現「旁邊坐屍體」

南美才剛春天！熱浪火速侵襲　多國氣溫破攝氏40度

喜事變喪事！伊拉克婚禮失火100死150傷　賓客竄逃影片曝

中國前外長下台原因曝！　包養「間諜情婦」找代孕生美國人小孩

車臣領袖曝愛子虐俄囚片「我很驕傲」　莫斯科尷尬了

美前貿易代表：台灣若能加入CPTPP會是好事

布魯斯威利失智1年　愛妻曝現況：認知能力不樂觀

美國經濟堪慮　美股大跌近400點、台積電ADR跌2.26％

聯大總辯論落幕　11友邦聲援台灣與上屆相同

女直播主400萬名牌遭劫…假面閨蜜是主謀！揪男友設局下場曝

「台版柬埔寨」詐4億釀3冤魂　遺屬犯罪被害補償金出爐

二重環狀線自行車道拓寬完成！　成蘆橋下更好騎

還有人不知！發票APP跳出中200元　「他1舉動錯慘了」無法領錢

「台積電衝擊」成日本新詞　熊本迎接重大轉變

女兒房間衣櫃驚見「裸男」　爸怒打一巴掌挨罰2萬

女嬰壯如綠巨人！媽被告知「存活機率0」拒墮胎　剖腹產5.4Kg寶寶

特濃拿鐵、珍珠奶茶一次喝！　超商限時3天「6大夯品買1送1」

華為新機上市這檔A股狂飆逾4倍　女董身價升破220億台幣

凱特王妃放不下同色控執念　大地色西裝齊發

美國壯男釣魚反被拖下海　爬起奮力拉驚見超巨石斑

國際熱門新聞

激戰7小時！眼鏡王蛇吞掉3m巨蟒

1300人海邊全裸狂歡　海灘一片肉色

印度健身男「下體卡3kg槓片」發黑慘了

4歲童溺水...哥在旁喝飲料看她滅頂死亡

羊群闖進溫室吃掉272公斤大麻！農夫崩潰

刮刮樂中6千萬大獎　男立刻退休老闆崩潰

美國經濟堪慮　美股大跌近400點

秦剛情婦鳳凰衛視主持人　透露去年在美代孕生子

布魯斯威利失智1年　愛妻曝現況：認知能力不樂觀

車臣領袖PO影片　證實兒子打囚犯

中國前外長下台原因曝！　包養「間諜情婦」找代孕生美國人小孩

10分鐘狂喝12罐能量飲料　宅男下場超慘

老母親沉迷A片！擁吻女婿嬌喊：親愛的

歐盟要查中國電動車補助　含特斯拉

更多熱門

相關新聞

吃小店買的青醬中毒　女舌頭刺痛「全身癱瘓」

吃小店買的青醬中毒　女舌頭刺痛「全身癱瘓」

巴西女子47歲女子朵拉莉絲(Doralice Carneiro Sobreira Goes)吃了市場小店買的青醬後，突然染上罕見疾病，隔天起來發現舌頭感覺刺痛、呼吸困難，還連續睡了11個小時，後來手臂和雙腿開始無法動彈、全身癱瘓。

網傳茶葉蛋是巴西進口毒蛋！4大超商回應

網傳茶葉蛋是巴西進口毒蛋！4大超商回應

巴西警追贓車連開3槍　車內3歲女童中彈亡

巴西警追贓車連開3槍　車內3歲女童中彈亡

王鴻薇要求停止船期逾20天國家進口蛋　陳建仁：可以考慮

王鴻薇要求停止船期逾20天國家進口蛋　陳建仁：可以考慮

巴西前總統曾密謀政變　海軍指揮官同意了

巴西前總統曾密謀政變　海軍指揮官同意了

關鍵字：

南美洲祕魯巴西熱浪

讀者迴響

熱門新聞

胡瓜獨寵樂天女孩　內幕瘋傳！

超多小孩掛急診！　兒科醫：症狀很嚴重

撞死23歲女肇逃輕生！駕駛絕望留字「無力償還」

即／屏東某大學1男墜樓亡　學生目擊嚇傻

當年搶救的女嬰要結婚了　台大醫PO照留言一面倒

胡瓜瘋傳花邊…丁柔安反應超大

快訊／7-11開出5張千萬發票！

「流量怪物」IG衝破823萬追蹤　快超越周杰倫

他揭女性婚後生活！一票人淚嘆：句句心聲

5縣市大雨！連假變天降溫　最新成颱機率曝

即／臨時工菸蒂燒掉39億　家樂福楊梅物流廠大火判決曝

台男夢想娶櫻花妹　為愛赴日結婚生子卻是地獄

全聯開出千萬發票！中獎門市曝光

威力彩8.1億開獎　終結26槓是誰

iPhone15 Pro噴飛碎成渣！苦主目睹崩潰

更多

最夯影音

更多
55歲蕭薔自豪「沒老花+白髮」　凍齡被叫「妖精」：我就是XD

55歲蕭薔自豪「沒老花+白髮」　凍齡被叫「妖精」：我就是XD
「切西瓜」撞死女騎士！桃園駕駛肇逃　宜蘭尋獲已輕生亡(更)

「切西瓜」撞死女騎士！桃園駕駛肇逃　宜蘭尋獲已輕生亡(更)

曾主持《野人七號部落》網紅染毒　虛擬幣買大麻...家中搜出毒郵票

曾主持《野人七號部落》網紅染毒　虛擬幣買大麻...家中搜出毒郵票

買80顆不二家蛋黃酥驚見發霉　業者道歉：第一時間全面下架

買80顆不二家蛋黃酥驚見發霉　業者道歉：第一時間全面下架

李多慧場邊應援緊盯球賽　見界外全壘打秒難過蹲地

李多慧場邊應援緊盯球賽　見界外全壘打秒難過蹲地

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面