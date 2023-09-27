南美才剛春天！熱浪火速侵襲　多國氣溫破攝氏40度

▲熱浪襲巴西。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電

自上週以來襲擊巴西的熱浪幾乎影響整個南美洲，即使南半球的春天從23日開始，秘魯、玻利維亞、巴拉圭、阿根廷和巴西等南美多國卻像經歷炎夏，氣溫超過攝氏40度。

這些國家在9月都出現創紀錄高溫，預計未來幾個月南美洲大部分地區氣溫可能進一步升高。

連續多日的極端高溫是所謂的「熱穹現象」（heat dome）所造成的結果，自上週以來滯留南美洲上空的阻塞高氣壓導致大量熱空氣生成，熱空氣出不去又被高氣壓向下壓縮後變得更熱。

由於熱空氣會往上升，然後又被上方的阻塞高氣壓往下推，被壓縮後到達地面，地表氣溫就變得更熱。還有聖嬰現象（El Niño）也引發高溫，如同全球變暖的潛在趨勢。專家表示，氣候變化預料將增加這種極端天氣的發生頻率。

9月通常是一個溫和的月分，但秘魯卻經歷極端氣溫，像是埃斯佩蘭薩港市（Puerto Esperanza）氣溫超過攝氏40度，在該國極為罕見。

還有巴拉圭西部城市菲拉德費亞（Filadélfia）、玻利維亞的千里達（Trinidad）和阿根廷的拉斯羅米塔斯（Las Lomitas），也分別創下攝氏44.4度、39.5度和43.6度高溫紀錄。

巴西氣象公司MetSul指出，巴西的高溫尤其普遍，24日有11個州的氣溫達到攝氏40度。