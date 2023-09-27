中國前外長下台原因曝！　包養「間諜情婦」找代孕生美國人小孩

▲秦剛（左）、傅曉田（右）。（圖／翻攝微博／傅曉田，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中國國家主席習近平「愛將」、外交部長秦剛被拔官，原因成謎。不過有外媒報導，秦剛被拔官官方原因是「生活作風不正常」，包養涉間諜案的美女情婦，甚至還在美國產下一子。

金融時報引述消息人士的話報導，與中國前外交部長秦剛發生婚外情的鳳凰衛視「風雲對話」節目前主持人傅曉田，去年透過代理孕母在美國有了一個兒子，中國當局正在審查兩人的關係。

6名接近傅曉田與中國外交部的消息人士說，40歲的傅曉田與57歲的秦剛發生婚外情。傅曉田的一名密友說，傅去年透露代理孕母的事，另兩名知情者也說，她透過代理孕母有了一個兒子。代孕在中國是非法。

一名與傅曉田關係密切的人士說，傅的電話已斷線，無法透過簡訊應用程式聯繫，她們最後一次聯絡是在6月。

傅曉田3月告訴微博粉絲，她孩子的父親不是美國人。秦剛3月12日當選國務委員時，她發表一張嬰兒舉手的照片，並附上說明文字「勝利的結局」，一週後秦剛生日，她祝孩子的父親生日快樂，表示真正愛一個人並不是「希望他升官發財」，不斷在社群媒體上暗示他們的關係。

外界推測，傅曉田回國後就被習近平以「間諜罪」逮捕，並在審問期間透露其「秦婦」身份，才導致秦剛遭牽連拖累。不過目前仍不清楚，兩人關係是否是秦剛6月突然失蹤，並於一個月後遭拔除外長官銜的主要原因。