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美前貿易代表：台灣若能加入CPTPP會是好事

▲跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣與中國都申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

過去負責TPP談判的美國前貿易代表史瓦布今天表示，台灣若能加入CPTPP會是好事。她呼籲成員國，不該天真認為長年未遵守WTO規定的中國，加入CPTPP會有所不同。

美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）今天舉辦活動，邀請美國前貿易代表史瓦布（Susan Schwab）出席談論美國當前貿易政策。

史瓦布於2006至2009年間擔任時任總統小布希（George W. Bush）貿易代表，負責美國加入跨太平洋夥伴協定（TPP）談判，並達成美國與秘魯、哥倫比亞、韓國的自由貿易協定（FTA）。TPP為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）前身。

活動主持人、哈德遜研究所資深研究員華特斯（Riley Walters）提到台灣與中國皆申請加入CPTPP一事，指不少成員國雖想看到台灣加入，但須面對棘手中國因素。

史瓦布表示，若台灣能加入CPTPP會是非常好的事（it would be terrific）；台灣和中國同一時間加入世界貿易組織（WTO），也同樣是亞太經濟合作會議（APEC）一員，但中國可能會施以高壓。

至於中國申請案，史瓦布指出，北京長年未遵守WTO規則，例如曾承諾加入「政府採購協議」（Government Procurement Agreement），卻從未認真提出方案；她直言，若CPTPP成員天真到讓中國加入標準更高的CPTPP，以為事情可能有所不同，她會嚴重質疑背後動機。

談到美國2017年退出TPP，史瓦布批評，美國不加入TPP，或以為前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）是因為TPP才輸掉2016年總統大選，進而依此制定美國未來貿易政策，都是「愚蠢到不行」（dumb as dirt）的決定。

史瓦布說，她希望看到美國成為CPTPP一員，但短期不太可能發生。她也坦言，若中國進到CPTPP，美國就等於「玩完了」，因為北京一定會確保華府永遠無法加入。

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