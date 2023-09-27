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車臣領袖曝愛子虐俄囚片「我很驕傲」　莫斯科尷尬了

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁最鷹派盟友之一、車臣共和國領導人卡迪羅夫，26日分享一段影片，當中他年僅15歲的幼子亞當狂毆一名遭控焚燒可蘭經的囚犯，他對兒子此舉「感到驕傲」。然而該名囚犯是俄羅斯人，反而因此觸怒許多俄國人，令克里姆林宮陷入兩難情況。

▲車臣領導人卡迪羅夫為兒子虐囚感到驕傲。（左圖／路透／右圖／翻攝自X）

▲車臣領導人卡迪羅夫為兒子虐囚感到驕傲。（左圖／路透／右圖／翻攝自X）

卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）在Telegram發表上述評論，並附上1段影片。當中身穿卡其色一負的高大少年正對一名男子拳打腳踢，還一巴掌搧在他的腦門上。卡迪羅夫說發布影片的用意，是要證實媒體8月披露的消息為真，亞當（Adam）痛打囚犯是做了「正確的事情」。

「是的，我為亞當的行為感到驕傲」，卡迪羅夫說，他尊重兒子完成「成人追求榮譽、尊嚴和捍衛宗教信仰的理想」。

不過被毆打的囚犯朱拉維爾（Nikita Zhuravel）實際上是一名俄羅人，他也就此事向俄國監察員投訴這起攻擊事件。監察員上月回應，她已將此問題提交給車臣人權監察員。

卡迪羅夫為兒子感到驕傲並且公開支持兒子的行為，已經惹怒不少俄國人。原因之一是朱拉維爾5月在俄國城市伏爾加格勒（Volgograd）焚燒可蘭經，在俄國境內觸法卻因一句「車臣穆斯林才是真正受害者」，在車臣要求下被送往車臣，已經觸動敏感神經，如今又公開讚揚虐囚手段，已引發反彈。

▲車臣領袖證實愛子毆打囚犯 卡狄羅夫：為他驕傲。（圖／翻攝自telegram）

▲虐囚影片引起爭議。（圖／翻攝自telegram）

普丁前文膽加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）表示，無論焚燒可蘭經的行為多愚蠢，朱拉維爾終究是名俄國人，現在卻成了車臣階下囚，普丁也似乎願意把俄國人交給車臣任其處置，對於多數俄國人來說當然難接受。

俄羅斯一個支持普丁入侵烏克蘭的戰爭部落格擁有120萬訂閱者，作者萊巴爾（Rybar）寫道，「實話實說，這種事根本違法」另一個頻道《灰色地帶》（Grey Zone）也批評，這樣做讓人非常憤怒。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，他不會針對此事置評，「因為我不想」。

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