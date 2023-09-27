布魯斯威利失智1年　愛妻曝現況：認知能力不樂觀

Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis’ wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.



“It was the blessing and the curse,” Emma said of receiving Bruce’s diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf — TODAY (@TODAYshow) September 25, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

好萊塢男星布魯斯威利（Bruce Willis）因《終極警探》系列電影走紅全球，生涯也演出《黑色追緝令》、《第五元素》等佳片，去年罹患失語症宣布正式退出影壇後，很快就傳出確診額顳葉失智症。妻子近日在節目中透露他的病情，坦言情況相當困難。

▲艾瑪海明透露，布魯斯威利認知能力正在衰退。（圖／達志影像／美聯社）

布魯斯威力現任妻子艾瑪海明（Emma Heming Willis）接受《今日秀》（TODAY Show）訪問，她透露自己與女兒照顧布魯斯威利的艱辛，「我知道失智症很艱難，對確診的人很艱難，對家人來說也很艱難」，「當他們說這是一個『家庭疾病』，情況真的是這樣。」對於如何向小孩解釋父親的病況，她則說他們家是一個對彼此坦誠的家庭，最重要的是讓孩子明白現在的狀況，因為她不希望孩子因為父親的症狀而感到任何羞恥或不解。

關於布魯斯威利的現況，艾瑪說他似乎已搞不清楚自己罹患了失智症，顯示認知能力的發展並不樂觀。

至於艾瑪本身的情況，她坦承回答，「我認為照顧者好好照顧自己很重要，這樣他們才能成為夥伴最好的照顧者。」生活中不是只有被布魯斯威利的病情籠罩，艾瑪說即使如此仍有許多美好的時刻，讓她能夠堅持下去，背後也有家庭、朋友強大的支持系統。

布魯斯威利與同為演員的前妻黛咪摩爾（Demi Moore）育有3個孩子，現年32歲的史考樂威利（Scout willis）轉發採訪片段，稱讚繼母艾瑪海明，她願意公開分享家庭的故事讓人們更了解失智症，「我真的為艾瑪感到無比自豪」。29歲的塔盧拉威利（Tallulah willis）也轉發，「為我的家人們感到驕傲」，顯示即便家庭面臨艱難情況，彼此之前仍然互相支持且關係緊密。