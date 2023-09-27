秦剛情婦鳳凰衛視主持人　透露去年在美代孕生子

▲鳳凰衛視「風雲對話」節目前主持人傅曉田。（圖／翻攝微博）



文／中央社倫敦26日綜合外電報導

金融時報引述消息人士的話報導，與中國前外交部長秦剛發生婚外情的鳳凰衛視「風雲對話」節目前主持人傅曉田，去年透過代理孕母在美國有了一個兒子，中國當局正在審查兩人的關係。

6名接近傅曉田與中國外交部的消息人士說，40歲的傅曉田與57歲的秦剛發生婚外情。傅曉田的一名密友說，傅去年透露代理孕母的事，另兩名知情者也說，她透過代理孕母有了一個兒子。代孕在中國是非法。

與傅曉田維持聯繫的兩名人士說，她4月停止在社群媒體上發文，6月停止回應訊息時，約在秦剛最後一次以外交部長身份公開露面。

一名與傅曉田關係密切的人士說，傅的電話已斷線，無法透過簡訊應用程式聯繫，她們最後一次聯絡是在6月。

另一名消息來源說，傅曉田約於2010年在倫敦認識秦剛，當時他在英國擔任中國臨時代辦。數名知情者表示，近10年後他們在北京才開始更緊密的關係。

秦剛2021年出任駐美大使，由妻子林豔陪同前往美國，他去年12月底被任命為外長後今年初才去職。

兩名知情者說，秦剛約在獲任命為外長時，開始限制與傅曉田接觸，促使她在社群媒體上暗示他們的關係。

傅曉田3月告訴微博粉絲，她孩子的父親不是美國人。秦剛3月12日當選國務委員時，她發表一張嬰兒舉手的照片，並附上說明文字「勝利的結局」，一週後秦剛生日，她祝孩子的父親生日快樂，表示真正愛一個人並不是「希望他升官發財」。

根據傅曉田的微博和飛行紀錄，4月10日她在洛杉磯登上飛往北京的灣流（Gulfstream）G650私人飛機後，在社交媒體上發表了她最後的公開評論。

傅曉田當時發文稱：「上一次搭上這架飛機是從洛杉磯到華盛頓，一個人在一個淋淋漓漓的春雨之夜，降落在櫻花悄然盛開的特區。那一次是為了工作採訪（秦剛），沒想到竟也是我在『風雲對話』（Talk with World Leaders）的最後一次實體現身。時隔一年再度登機，也是從洛杉磯啟程，只是這次有了兒子Er-Kin。」

外界推測，傅曉田回國後就被習近平以「間諜罪」逮捕，並在審問期間透露其「秦婦」身份，才導致秦剛遭牽連拖累。

不過目前仍不清楚，兩人關係是否是秦剛6月突然失蹤，並於一個月後遭拔除外長官銜的主要原因。