車臣領袖PO影片證實「愛子痛打囚犯」　卡迪羅夫：我為他感到驕傲

▲車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）。（圖／達志影像）

文／中央社

俄羅斯總統普丁的最鷹派盟友之一、車臣共和國領導人卡迪羅夫26日表示，他年僅15歲的幼子亞當毆打了1名遭控焚燒可蘭經的囚犯，這讓他感到相當「自豪」。

路透社報導，卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）在Telegram發表上述評論，並附上1段影片。影片畫面可見身穿卡其色衣服的少年對另名蜷縮在椅子上的男子拳打腳踢，然後將男子摔倒在地，並用手打他的頭部。

這位強人領袖表示，他發布這段影片是為證明媒體上月首次報導的事件屬實。

卡迪羅夫說，亞當（Adam）「把他（指囚犯）痛打一頓。他做了正確的事情」。

他指出，「毫不誇張地說，是的，我為亞當的行為感到自豪」。他還說，他尊重兒子完成「成人追求榮譽、尊嚴和捍衛宗教信仰的理想」。

▲卡迪羅夫公開兒子毆打囚犯的影片。（圖／翻攝自telegram）

該名遭毆打的囚犯朱拉維爾（Nikita Zhuravel）曾向俄羅斯人權監察員投訴這起攻擊事件。監察員上月回應，她已將此問題提交給車臣人權監察員。

卡迪羅夫一直為他的3個青少年兒子營造無畏的形象。他去年宣稱將派兒子們前往烏克蘭，為俄羅斯而戰，但目前並不清楚他們是否有實際參與任何戰鬥行動。

今年3月，卡迪羅夫的17歲長子阿赫馬特（Akhmat）在克里姆林宮與蒲亭合影，這讓他將被培養為卡迪羅夫接班人的謠言塵囂甚上。

近來卡迪羅夫的健康狀況一直引發外界揣測，本月甚至有傳言說他已死亡或昏迷。上週，他在Telegram發布一篇貼文，稱自己很好，他之所以前往莫斯科的醫院，是為探望1位生病的親人。