羊群闖進溫室「狂嗑272公斤大麻」！農夫一看崩潰了：跳比山羊還高

▲綿羊闖進溫室「嗑光272公斤大麻」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

受到丹尼爾風暴（Daniel）影響，歐洲東南部、非洲北部許多地區蒙受了嚴重的損失，其中希臘有群羊群疑似為了躲避災害，跑進了大麻種植溫室內，沒想到竟然在裡面「大開殺戒」，一共吃下了272公斤的大麻，讓農夫布魯尼斯（Yannis Bourounis）崩潰了。

綜合外媒報導，這群綿羊疑似為了躲避丹尼爾風暴，於是四處流浪、尋找避難所，誤打誤撞進入了一間溫室內。好巧不巧的是，這間溫室所種植的植物，是提供合法醫療所使用的大麻。

▲羊群將溫室內272公斤的大麻全部吃光。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



而羊群進入溫室以後，開始進食這些外觀翠綠的大麻，結果一發不可收拾，短時間內就有600磅（約272公斤）的大麻作物被吃得一乾二淨。

布魯尼斯發現後，感到十分崩潰，同時無奈地說，當地才因為熱浪的侵襲，導致農作物大幅減產，接著又有洪水影響，沒想到現在又有一群羊跑來，將大麻全部吃光光，令他不曉得該說什麼。

布魯尼斯也補充，這群綿羊吃完大麻以後，有些跳得比山羊還高，這樣的奇景過去從來沒發生過，令人哭笑不得。