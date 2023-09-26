老母親沉迷A片！「無罩熱褲」躺客廳玩色誘　擁吻女婿嬌喊：親愛的

▲馬來西亞一名母親衣衫不整地色誘女婿，還經常擁抱、親吻女婿，稱他為親愛的。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女子最近在網上發文，抱怨她的母親一把年紀了還沉迷於色情片，不僅在女兒、女婿回娘家時衣衫不整，還經常私下和女婿聯繫，更稱呼女婿為「親愛的」，讓這名女網友非常受不了。

綜合當地媒體報導，女網友透露，她早前便已察覺母親的行為相當怪異，常常在她和丈夫回娘家時，不穿胸罩、只穿短褲躺在客廳睡覺，即使父親出言斥責母親要她注意穿著和舉止，也於事無補。

某天，女子借用母親的手機查看食譜時，意外發現母親的Google搜尋紀錄居然全是與母子相關的色情片，更讓人驚訝的是，母親還常常私下與女婿聯絡，甚至在訊息中稱女婿為「親愛的」（sayang）。

女子傷心表示，「母親從來不用『親愛的』叫我們姐妹，但她卻這樣稱呼她的女婿，問候我的丈夫時甚至還會給予擁抱和親吻，這讓我覺得很噁心，而且我現在也不知道該做些什麼。」

女子的po文在社群平台X（舊稱推特）曝光後，瞬間在網上引發熱議，有網友勸告她不要再帶丈夫回娘家，或是讓丈夫封鎖母親，但也有人認為，「你可以將證據交給你的父親，讓父親來解決這事，千萬不要把其他兄弟姐妹也捲進來。」