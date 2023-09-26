▲名鱷魚專家竟是變態！性侵虐死39狗，犯罪手法極度殘忍嚇壞法官。（翻自《每日郵報》）



圖文／鏡週刊

現年51歲的鱷魚專家布里頓（Adam Britton），涉嫌性侵與虐待42隻狗，其中有39隻不幸慘死，該案在本月25日於澳洲北領地高等法院開庭。但由於法官認為布里頓的犯罪過程極度殘忍，恐怕會影響跟本案無關者的身心，因此特別要求旁聽者離席，等待庭審結果即可。

據英國《BBC》與《天空新聞》等報導，布里頓本是英國人，之後更取得動物學博士學位，約在20年前他移居澳洲，專心研究鱷魚，也因此成為鱷魚專家。後來布里頓還與《BBC》、《國家地理頻道》等媒體合作，成為專屬的動物顧問，也因此讓布里頓成為家喻戶曉的鱷魚暨動物專家。

但沒想到布里頓擁有「動物專家」的外表，私底下卻是虐待動物的變態。報導指出，布里頓涉嫌在2020年11月17日至2022年4月22日間，購買或收養42隻狗，警方調查發現，布里頓會上傳這些狗狗的可愛生活照，顯示自己愛狗愛動物的形象，但實際上這些可愛狗狗，最後都慘遭布里頓毒手虐死。

警方調查發現，布里頓對這42隻狗進行性侵與虐待，來滿足自己的性快感，最後更導致39隻狗被活活性虐死亡。不只這樣，布里頓在性虐狗狗的過程中，會自拍影片，然後以匿名的方式，透過Telegram等社群媒體上傳，並和同類變態者「交流」。據悉布里頓不僅分享性虐狗狗的影片，還上傳殺害狗狗、處理屍體等影片。

就在2022年4月底，澳洲警方掌握到影片等證據，並正式將布里頓逮捕歸案，布里頓隨即被控60項性虐動物、獸姦、甚至是虐待兒童等罪名。由於布里頓的犯案過程極度殘忍變態，讓法官也不寒而慄，因此法官認為，庭審布里頓時不宜開放旁聽，要求旁聽者到庭外等候結果即可。另外報導指出，布里頓的案子將在12月進行宣判。

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