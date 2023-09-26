加拿大錫克教徒包圍使館　腳踩莫迪肖像、焚燒印度國旗抗議

▲加拿大錫克教社群焚燒印度國旗。（圖／路透，下同）



實習記者任庭儀／編譯

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）先前指控，印度政府參與今年6月錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）謀殺案，導致兩國關係緊張。不只如此，更激發加拿大錫克教社群對新德里當局的憤怒情緒，抗議者聚集在印度領事館外，將印度總理莫迪的肖像踩在腳下，並焚燒印度國旗。

根據《路透社》報導，杜魯道對印度當局的指控點燃錫克教的不滿，在印度駐加拿大的溫哥華領事館外，聚集上百名抗議者揮舞著寫有「哈利斯坦」（Khalistan）字樣的旗幟。這是錫克教領袖尼賈爾生前目標，在印度旁遮普省建立一個獨立的哈利斯坦國。

示威者情緒高漲，在遊行中高喊口號、焚燒印度國旗，還用鞋子敲打印有印度總理莫迪（Narendra Modi）的肖像。其中一名參與者博利納斯（Reshma Singh Bolinas）表示，「我們很感謝杜魯道...我們希望不遺餘力的調查這種卑劣的行為。加拿大政府應該向印度施壓，讓他們以後不再殺害無辜的人民。」

杜魯道18日指控，印度當局涉及尼賈爾暗殺事件。此言一出立即引來新德里反駁，並抨擊杜魯道的指控帶有政治意圖，兩國隨後驅逐對方外交人員。

尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）是加拿大公民，同時也是知名錫克教領袖，生前主張錫克族應從印度獨立為「哈利斯坦國」（Khalistan），遭到新德里通緝，並列為恐怖主義威脅。今年6月，在卑詩省錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）停車場中，他坐在自己的卡車內，被2名蒙面人槍殺身亡。