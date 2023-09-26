警破門發現母女爆血陳屍公寓　寵物犬被「塑膠袋套頭」窒息死

▲紐約布魯克林傳出詭異命案。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林發生一起謀殺案件，37歲女子里瓦斯(Azalea Rivas)與14歲女兒被人發現陳屍在公寓中，就連所養的寵物犬也被塑膠袋套頭，因為窒息而死，殘忍命案引發外界關注。

事件當地時間25日下午2時33分左右發生紐約布魯克林一處公寓，警方接到民眾報案，前往現場發現到處都噴滿鮮血，37歲女子里瓦斯臉朝上躺在客廳，臉上有一道刀痕，14歲女兒則是臉部朝下，頭部受到重傷。

A woman, a teenage girl and a dog were found dead in a horrific stabbing at a Brooklyn apartment building, according to law enforcement sourceshttps://t.co/JD0nirZlDh — NBC New York (@NBCNewYork) September 25, 2023

警方在現場調查時，還發現死者所飼養的寵物犬頭部被套上一個塑膠袋，很顯然是因為窒息身亡。鄰居表示，他們22日早上7時20分左右，被死者家中傳來的狗叫聲吵醒，雖然當時就有報案，然而警方前來現場發現無人應門便離開。

鄰居表示，「我們當時聽到很大的撞擊聲，還有狗的嗚叫聲，然後又突然變得很安靜，很顯然，現在知道我們聽到的是謀殺案現場」，這名住戶幾天後發現完全沒有看到里瓦斯蹤影，因為擔心所以再度報案。警方表示，他們自從接到報案後，有多次前往該住戶造訪，案件正在調查中。