警破門發現母女爆血陳屍公寓　寵物犬被「塑膠袋套頭」窒息死

▲紐約布魯克林傳出詭異命案。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約布魯克林發生一起謀殺案件,37歲女子里瓦斯(Azalea Rivas)與14歲女兒被人發現陳屍在公寓中,就連所養的寵物犬也被塑膠袋套頭,因為窒息而死,殘忍命案引發外界關注。

事件當地時間25日下午2時33分左右發生紐約布魯克林一處公寓,警方接到民眾報案,前往現場發現到處都噴滿鮮血,37歲女子里瓦斯臉朝上躺在客廳,臉上有一道刀痕,14歲女兒則是臉部朝下,頭部受到重傷。

A woman, a teenage girl and a dog were found dead in a horrific stabbing at a Brooklyn apartment building, according to law enforcement sourceshttps://t.co/JD0nirZlDh