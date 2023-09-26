珍稀章魚現蹤！舞動雙鰭宛如「小飛象」　萌游深海2665公尺

▲研究團隊在深海捕捉到「小飛象章魚」罕見身影。（圖／翻攝自YouTube／EVNautilus）



記者吳美依／綜合報導

美國海洋探勘信託基金（Ocean Exploration Trust）在北太平洋進行研究時，透過深海攝影機拍到「小飛象章魚」（Dumbo Octopus）的罕見身影。只見牠一身潔白無瑕，舞動獨特雙鰭，在深海2665公尺處自在優游，迄今吸引逾10萬次觀看。

該組織前往夏威夷西北部的「帕帕哈瑙莫夸基亞國家海洋保護區」進行深海探勘，卻有一項驚喜發現。研究船EVNautilus在影片下方寫道，「看著這個深受粉絲喜愛的深海生物，在我們的攝影機前優雅盤旋，提醒著我們這個特別地方的美麗。」

綜合BBC、天空新聞、非營利組織Oceana資訊，「小飛象章魚」泛指所有的深海傘狀章魚屬，目前已知至少15個物種，全都有特殊的耳狀鰭，也因為激似迪士尼經典角色「小飛象」而得名。由於觸腕之間有薄膜，往外張開時看起來就像雨傘，因此也被稱為「雨傘章魚」。

牠們是遠洋深海魚類，通常生活在深海4000公尺左右，最深甚至可達7000公尺，以緩慢拍鰭、觸手控制方向的方式移動，捕食海床上方游動的無脊椎動物。

「小飛象章魚」平均壽命約3至5年，有紀錄以來最大個體長達180公尺、重達5.9公斤，但多數個體平均身長僅約20至30公分。與其他章魚不同的是，牠們沒有墨囊，也缺乏變色能力。