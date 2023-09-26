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中國觀光客赴泰國銳減75%！　柬埔寨旅行社：一團都沒有

想發中國觀光財慘況多！陸客赴泰國銳減75%，柬埔寨旅行社：一團都沒有。（翻自微博）

▲泰國每年可以接到1千萬人次中國遊客，但今年到目前為止，只有230萬人次陸客來泰國。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

今年隨著新冠疫情危險性降低，各國紛紛鬆綁國際旅遊，企圖吸引各國觀光客來賺觀光財。但過去倚賴中國觀光財的國家，今年的狀況卻不如預期，包括泰國和柬埔寨等過去大受中國客喜愛的旅遊國家，今年紛紛出現「慘況」。

據《BBC中文網》統計與報導，疫情爆發前，泰國每年可以接到1千萬人次中國遊客，但今年到目前為止，只有230萬人次陸客來泰國，遊客人次等於銳減約75%。未來10-12月的冬季旅遊前景，也不看好會有龐大陸客團帶來觀光財。

想發中國觀光財慘況多！陸客赴泰國銳減75%　柬埔寨旅行社：一團都沒有

報導就分析，現在泰國旅遊不受中國人青睞的原因，可能跟社群媒體有關係，泰國旅行社協會主席西迪瓦察就指出，從小紅書、抖音上面，分享的幾乎都是對泰國有關的負面消息。另外加上近期在中國的熱門電影《孤注一擲》當中，也以泰國為背景描述中國人被騙到東南亞的詐騙園區當豬仔，因此現在中國鄉民間盛傳到泰國會被「割腰子」，認為遊泰是恐怖的選擇，導致陸客赴泰旅遊人數銳減。

想發中國觀光財慘況多！陸客赴泰國銳減75%　柬埔寨旅行社：一團都沒有

此外在柬埔寨的情況，更是慘烈。柬埔寨旅行社協會主席蔡秀玲就說，她旗下的公司至今都還沒有接到中國團的生意，原本9月、10月有些中國團來預定，但後來也都紛紛取消。蔡秀玲說，希望中國政府能提供幫助，「因為中國人聽政府的話」，如此一來，就會為柬埔寨帶來陸客觀光財。

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