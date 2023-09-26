亞塞拜然納卡區「燃料庫爆炸」至少20死！　上萬難民湧入亞美尼亞

▲ 納卡區燃料庫爆炸造成大量傷亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

亞塞拜然20日宣布奪回分離主義戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），上萬難民逃亡之際，當地一座燃料庫25日晚間發生爆炸。亞美尼亞當局聲稱，這起爆炸已造成20人死亡，還有數百人受傷，近300人送醫治療，其中數十人狀況危急。

綜合《紐約時報》及BBC，這起爆炸發生於納卡區主要城市斯捷潘納克特（Stepanakert），原因目前尚不清楚。目擊者透露，當時人們正排隊等待為汽車加油，準備撤出該地區。

根據人權監察員斯特潘揚（Gegham Stepanyan），爆炸造成逾200人受傷，「多數傷勢嚴重或極度嚴重」，但納卡區醫療量能不足。當地官員26日聲明表示，在現場發現13具身分不明的屍體，另有7人在醫院死亡。

▲ 納卡區難民連夜逃亡。（圖／路透）

納卡區位於南高加索山區，國際承認為亞塞拜然的一部分，但已被亞美尼亞人控制30年，約是12萬亞美尼亞人的家園，得到亞美尼亞政府及盟友俄羅斯支持，俄國長年來在此部署數百名士兵。

自亞塞拜然20日攻占此地以來，亞美尼亞政府宣布將撤離因戰火無家可歸的居民，截至26日上午已有1萬3350名難民入境該國，總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）指出，亞塞拜然正在納卡區進行種族清洗，「這是剛剛發生的事，是非常不幸的事實。」

納卡區所有道路都因逃難潮堵塞，邊境可見長長車龍，許多難民耗費整整一天時間才離境。24日抵達亞美尼亞邊境城市戈里斯（Goris）的難民中，一名男子說道，「我把一生奉獻給祖國，殺了我總好過如此」；一名婦女維若妮卡（Veronica）受訪時則表示，繼2020年的大規模衝突，這已經是她第二次淪為難民。