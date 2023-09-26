連續5月出現「無頭貓屍」！日兵庫連環殺貓　民眾憂小孩成下一目標

▲日本兵庫縣出現野貓遭殘殺的連續事件。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣自5月起，連續5個月出現「無頭貓屍」，由於屍體切口完整，宛如被斬首，因此也排除是遭鼬等野生動物攻擊，警方懷疑有人惡意殘殺，因此根據違反愛護動物法嫌疑展開調查。然而至今仍然找不到兇手，導致當地愛貓人士人心惶惶，民眾更擔心兇手的下一個犯案目標會是當地幼童。

綜合日媒報導，福崎町一處空地5月24日出現一具沒有頭部的貓屍，而屍體的頭部明顯是遭利器切斷，因此展開調查。神戶市北區市立鵯越墓園的工作人員6月13日在打掃時，於墓園的空地發現4具並排的貓咪屍體，因此管理中心也立刻報警。4具貓屍的頭部皆被輾碎，且間隔30公尺擺放，十分詭異。

▲當地民眾擔憂殺貓兇手的下一個目標可能是兒童。（示意圖／CFP）

福崎町西田原7月3日再度發現無頭貓屍，而這也是福崎町自5月起的第2例無頭貓屍棄屍案，2起事件的現場距離不到1公里，福崎警署懷疑兩者為關聯犯案。而在姬路市8月6日又有路人在大江島的一處公園內發現無頭貓屍。隨後9月11日太子町則有一名剛下班的男子在自家空地發現有人遺棄貓的屍體，因此報警。

野貓雖然有可能因為感染病毒或是在搶食時發生紛爭而受傷死亡，但是幾乎不會出現缺少頭部的情形，然而兵庫縣這5個月來連續被發現的貓屍，不是頭部遭到碾碎就是不翼而飛，因此警方也判斷，是遭人惡意殺害。儘管目前還無法確定以上案例皆是同一人所為，但是光是5月與7月的福崎町案件，因為地點相近且手法類似，因此警方已經鎖定可能為同一人所為。

由於犯人遲遲未落網，因此也引發當地民眾恐慌，由於許多嚴重犯罪者在殺人前，都會靠殺害貓狗等動物練習犯案手法，因此民眾也害怕，如果犯人未被捕，下一個受害的可能就是無辜兒童。事實上，神戶市先前就曾經發生類似案件，有殺人犯在犯案前拿野貓來練習殺人手法。