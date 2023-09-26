10年來首大閱兵！尹錫悅警告北韓「別用核武」：金氏政權將被終結

▲南韓26日罕見舉行大閱兵，總統尹錫悅也在典禮上警告北韓不要動用核武，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

南韓26日在「國軍日」75周年紀念典禮上罕見舉行大型閱兵儀式，同時還展示了其彈道導彈、攻擊直升機等武器。南韓總統尹錫悅致詞時也警告北韓若動用核武器，韓美同盟將以壓倒性力量終結北韓政權。

綜合彭博社等外媒報導，南韓與北韓不同，傳統上每5年才會舉辦一次大閱兵，但由於前總統文在寅在任期間竭力緩和兩韓緊張關係，因此南韓此前已有10年未舉行大型閱兵儀式。

然而，由於北韓近來動作頻頻，加上美國總統拜登支持南韓對北韓採取更強硬的安全措施，日韓兩國的關係也變得更加緊密，因此現任總統尹錫悅才決定繼2013年後再次大閱兵。

當地26日下午4時，南韓陸海空軍及海軍陸戰隊官兵在首爾市崇禮門至光化門一帶，進行了2公里巡遊，而空軍則在空中分列式飛行，展示F-35匿蹤戰機、南韓第一款國產匿蹤戰機KF-21，以及新一代直升機和無人機等空中力量。

南韓國防部透露，這場閱兵共有6700名參演官兵參與，現場還展示了340件分屬68個不同型號的裝備，而駐韓美軍戰鬥部隊也派出了300多名美軍與7架空軍戰機參加。

尹錫悅26日也發表強硬談話，批評北韓痴迷於發展核武的行為不僅威脅全球和平，還令北韓人民生活困苦，認為北韓需認清「核武永遠無法保障自身安全」。同時，他也警告北韓不要動用核武，否則「政權將會被韓美同盟的壓倒性反制行動終結」。