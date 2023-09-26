2枚飛彈落入波蘭釀2死！　調查證實：是烏克蘭的「防空飛彈」

▲波蘭邊境村莊去年11月遭2枚飛彈攻擊，導致至少2人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

波蘭東部靠近烏克蘭的普熱沃多夫村（Przewodow）去年11月遭飛彈攻擊，造成2人喪命，當時波蘭、美國及北約初步調查指向烏軍防空飛彈誤擊，如今調查結果出爐，證實該枚飛彈是烏克蘭的防空飛彈。

根據《路透社》報導，波蘭《共和國日報》（Rzeczpospolita）取的匿名消息人士說法指出，波蘭專家已經確認，掉落在普熱沃多夫村的飛彈是從烏克蘭領土發射的S 300 5-W-55防空飛彈。

消息人士指出，「這枚飛彈的射程是75公里至90公里，當時俄羅斯的占領區範圍所發射的導彈無法抵達普熱沃多夫村。」波蘭檢察官辦公室發言人拉普欽斯基（Lukasz Lapczynski）表示，檢察官確實已收到專家意見，但由於內容屬於機密，無法透露相關內容。

去年事發當時，波蘭和北約都表示，很可能因為烏克蘭發射防空飛彈攔截俄羅斯針對烏國民生基礎設施進行的連環攻擊，才導致這起事件。波蘭和北約都強調，罪魁禍首終究是俄羅斯，因為莫斯科是發起衝突的一方。

自2022年2月俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以來，波蘭一直是烏克蘭最堅定的支持者之一，也是基輔的主要武器供應國之一，波蘭也收容了約100萬名烏克蘭難民。不過，兩國近來因糧食問題關係緊張，波蘭政府更表示，今後不再提供烏克蘭武器，只會執行先前商定的彈藥和軍備交付。

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