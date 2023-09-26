天外飛來整塊水泥板！美工地廢料高空掉落　壓爆鷹架險砸中車

▲邁阿密某建築工地在進行拆除作業時，突然有一塊水泥廢料從高空掉落。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國邁阿密一座建築工地24日進行拆除作業時，一塊巨大的水泥廢料突然從高空滑落，垂直掉在旁邊車來人往的繁忙街道上，還差點砸中一輛汽車，讓目擊民眾嚇了一跳，所幸未釀成傷亡。



據《紐約郵報》報導，這起事件發生於邁阿密金融中心布里克爾區（Brickell）。從現場影片可見，起重機當時正在建築工地裡進行拆除作業，試圖吊起一塊水泥廢料，豈料起重機疑似沒有將水泥板抓穩，導致整塊廢料徑直從數層樓高的半空傾瀉而下。

水泥廢料掉落後，直接壓垮了建築下方的底層鷹架，下秒更撞上工地旁邊的圍籬，散落在人行道和街道上，碎片四濺，還揚起大片煙塵，差點砸中一輛駛過的黑色汽車，嚇得附近民眾尖叫連連。

市政府官員表示，沒有人在這起意外中受傷，而負責拆卸作業的公司Alpha Wrecking也已接獲指示，迅速拆除建築中所有不穩定的構造，以免意外再度發生。

目前，這起拆除作業已被無限期停止，而警方也封鎖了現場，防止民眾靠近。雖然相關公司暫時還未回應媒體的置評請求，但邁阿密消防隊指出，相關建築的拆除計畫將被暫停至市府、業主和拆除公司制定出更安全的拆除計畫，以確保類似事故不再發生。