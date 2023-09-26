日媒：中日漁船「同海域捕撈」　中國卻只禁日本水產

▲北海道漁民捕撈鮭魚。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社東京26日綜合外電報導

中國禁止日本產水產品輸入屆滿一個月後，中日兩國漁船持續在公海捕魚，但日本漁船在日本漁港卸下的漁獲被中國視為「日本產」而遭禁，然而中國漁船的漁獲卻可在中國流通。

日本朝日新聞藉由國際非營利組織全球漁業觀察（GFW）提供的服務，辨識船上自動識別系統（AIS）的訊號，追蹤船舶位置及作業狀態，調查中國漁船在北太平洋上的情形。

根據系統，大量的中國漁船出現在北海道根室市以東約1000公里的公海，這片海域位於北緯40至50度、東經150至170度，是秋刀魚、鯖魚、沙丁魚等漁場。

8月3日時，這片海域共有156艘中國漁船，9月19日則有162艘。第1波福島「核處理水」8月24日入海前後，這片海域的中國漁船數量也沒發生明顯變化，每天介於146至167艘之間。

日本水產廳也注意到類似狀況，稱跟去年同期相比，中國漁船的數量幾乎保持同樣水準，且掌握到中國等國漁船在今年夏季結束後仍持續捕撈秋刀魚。

數家中國遠洋漁業企業接受朝日新聞採訪，也承認9月仍持續在該海域捕撈秋刀魚等。

自2000年以來，這片海域的中國和台灣等國漁船數量逐漸增加。近年來，秋刀魚難以接近日本近海，因此日本漁船也在公海捕撈。

福島第一核電廠的「核處理水」8月24日排放入海，引發中國不滿及反制。中國政府當天以維護食安等理由，宣布全面禁止日本產的水產品輸入。

朝日新聞觀察，日本漁船在上述公海海域捕獲的秋刀魚等水產品若在日本卸貨，就會被中國政府視為「日本產」、無法輸出中國，但中國漁船在同個海域捕撈到的水產品，若在中國港口卸貨，就被視為「中國產」，可在中國國內流通。