殯儀館人員亂扔屍體　家屬喪禮發現死者「頭部凹一塊」崩潰

▲家屬喪禮時發現死者遺體受到損傷，造成巨大痛苦。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州69歲男子胡安(Juan “Chuco” Mejia)的家屬控訴，殯儀館人員搬運屍體時粗心大意，導致屍體直接掉下樓梯，額頭被撞凹一大塊，然而殯儀館人員卻矢口否認，讓他們氣憤提告求償美元100萬元（約台幣3,222萬元）賠償金。

郵局退休人員胡安的妻子瑪格麗特(Margaret Mejia)與兒子近來向殯儀館公司Twinwood Mortuary Service提告，控訴殯儀館人員2021年6月19日處理屍體時犯下嚴重疏忽，造成屍體頭部受到重創損傷。

訴訟文件中指出，當時2名員工正在把胡安的遺體抬下樓梯時，兒子威廉(William Mejia)突然聽到樓梯處傳來「巨大撞擊聲」，然後又聽到「連續傳出撞擊聲」，他趕緊跑去查看，發現父親遺體的上半身露在外面，倒在地板上，氣得立即要求工作人員把父親的遺體抬起來。

死者家屬幾天後在喪禮中發現，胡安的頭部有明顯凹痕和瘀傷，為他們帶來巨大傷痛，然而當他們向殯儀館對質這件事時，殯儀館卻完全否認在搬運過程中有發生過任何狀況，令他們氣憤不已，近來正式對殯儀館公司提告，求償美元100萬元。