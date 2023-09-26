地球2.5億年內出現「終極盤古大陸」　人類、哺乳動物恐滅絕

▲在未來2.5億年內，地球將進入「終極盤古大陸」時代。（圖／達志／示意圖）



實習記者任庭儀／編譯

《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊最新研究推演板塊運動的過程，發現2.5億年後將誕生下一塊超大陸，也就是地球上所有陸塊匯集形成「終極盤古大陸」（Pangea Ultima），屆時極端高溫、糧食短缺等惡劣環境，將導致人類及其他現存哺乳動物滅絕。

根據《衛報》報導，英國布里斯托大學（University of Bristol）研究團隊利用英國氣象局的氣候模型，列入過去滅絕事件的構成線索和數據，透過超級電腦進行運算，預測地質重組可能對氣候造成極端負面影響。

研究結果指出，在未來2.5億年內，地球上所有版塊將結合成一塊超大陸（supercontinent），進入「終極盤古大陸」時代。屆時地球的陸地就像一個甜甜圈，所有板塊都連接在一起，僅剩中間一小片內陸海。這將使火山活動變得更加頻繁且劇烈，排放到大氣中的二氧化碳將是目前的2倍，而太陽老化釋放出更多輻射能，熱帶地區沙漠範圍變得更大。

▲在「終極盤古大陸」時代，全球氣溫比工業化前水平上升15°。（示意圖／路透）



不只如此，在「終極盤古大陸」時代，氣候變化將會非常劇烈，全球氣溫比工業化前上升15°C，就像回到2.6億年前生物大滅絕時期的極端高溫，當時超過9成物種滅亡。除此之外，高溫對植被的破壞也會間接導致糧食短缺的問題。

研究主要作者法恩斯沃（Alexander Farnsworth）表示，「地球的環境非常多變，人類應該慶幸現在擁有的一切，而不是成為加劇氣候變遷的推手，我們現在是佔主導地位的物種，但地球和氣候將決定這份優勢會持續多久。未來會發生什麼誰也說不準，也有可能由全新的物種掌握優勢。」

法恩斯沃也承認，由於時間跨度非常長，實驗的預測具高度的不確定性，但仍希望這項研究能為大規模滅絕事件，及探索其他星球宜居性時，提供有用的見解。