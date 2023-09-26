長新冠可能沒這麼可怕！專家曝「風險被誇大」：200症狀被列入

▲科學家認為，長新冠的風險已被誇大。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

專家指出，由於醫界對長新冠的定義過於廣泛，加上多數相關研究都缺乏適當的對照組，因此長新冠的風險如今已被「大大誇大」，導致人們容易對此感到焦慮，甚至造成誤診。

據《每日郵報》報導，來自英國、美國和丹麥的科學家，最近研究了世界衛生組織（WHO）和英國國家健康與照顧卓越研究院（NICE）對「長新冠」的定義後，發現醫界將所有與確診或疑似染疫相似的症狀都認定為長新冠，導致長新冠的症狀被增加至200多項。

過去，人們認定「持續出現超過12周的新冠症狀」就算是長新冠（Long Covid）或是新冠急性後遺症（PASC），而患有長新冠的人普遍的症狀為疲勞、腦霧、胸痛、呼吸急促等。然而，專家們認為，這些症狀在其他上呼吸道疾病中也很常見，認為相關判斷有點偏頗。

專家們也在《英國醫學期刊》指出，大流行早期階段進行的研究因為輕度或無症狀患者的樣本數不夠多，容易引起抽樣誤差（sampling bias），因此很有可能對研究結果產生影響，「我們的分析表明，相關研究需要納入更多適當的對照組外，並重新定義對病例與長新冠的標準」。

他們也呼籲國際建立公認的診斷標準，同時研究也應該避免使用類似總括性術語，這樣不僅能更好地幫助病患恢復健康，也能避免健保系統出現額外支出，或造成誤診。