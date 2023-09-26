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領不到薪水！俄軍官「怒洩機密」　讓黑海艦隊總部被炸爛

▲▼克里米亞首府塞凡堡（Sevastopol）的俄羅斯黑海艦隊總部9月22日上空冒起濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯黑海艦隊總部遭到攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯黑海艦隊總部22日遭到毀滅性空襲，司令索科洛夫（Viktor Sokolov）據傳不幸喪命。《基輔郵報》25日獨家報導，由於一些俄羅斯軍官未能按時領到薪資軍餉，對莫斯科心生不滿，一氣之下把敏感資訊賣給烏克蘭，成為這次行動的關鍵。

游擊隊組織「阿泰什」（ATESH）由烏克蘭人與克里米亞韃靼人組成，發言人表示，他們提供金錢報酬，從俄羅斯軍官身上獲取黑海艦隊敏感資訊。ATESH沒有提及洩密者身分及獲得報酬，但稱這些人能夠獲取黑海艦隊領導層的活動資訊，卻對莫斯科未能按時發薪感到沮喪。

ATESH指出，這些情報被傳遞給烏克蘭國家安全局（SBU）及烏克蘭國防情報總局（HUR）等國家組織後，在22日發動攻擊。烏克蘭國防情報總局向《基輔郵報》證實，曾與游擊組織合作，攻擊克里米亞的俄方陣地。烏克蘭軍方也表示，他們選擇在俄國海軍領導層開會時行動。

▲▼衛星圖像顯示，烏克蘭對克里米亞發動空襲後，俄羅斯黑海艦隊總部冒出濃煙。（圖／路透）

▲衛星圖像顯示，俄羅斯黑海艦隊總部冒出濃煙。（圖／路透）

黑海艦隊總部位於克里米亞半島西南部的塞凡堡（Sevastopol），22日遭數枚西方製造的暴風影遠程導彈攻擊，建築物承受重大結構破壞。基輔特種部隊25日宣布，這次行動造成34名俄羅斯軍官身亡，其中包括黑海艦隊司令索科洛夫，另有105人受傷。不過，外媒目前無法核實這個說法。

《商業內幕》指出，烏克蘭誓言解放近10年前就遭占領的克里米亞，過去幾周也對附近的高價值俄軍陣地及資產發動一系列攻擊，除了22日的空襲，此前還摧毀多個S-400防空系統、攻擊空軍基地及黑海艦隊指揮所、對於塞凡堡一間造船廠進行大規模飛彈襲擊等。

 

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