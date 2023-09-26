10分鐘狂喝12罐能量飲料！36歲宅男下場超慘　器官衰竭險丟命

▲ 過量飲用能量飲料有害無益。（示意畫面／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

能量飲料是許多人精神不濟時的好幫手，但過量飲用反而對身體有害。國外就有一名男子，為了在同事面前留下好印象，在短短10分鐘內喝下多達12罐能量飲料，開始出現心跳加速、嘔吐等症狀，就醫診斷出急性胰腺炎，引發肝、腎衰竭，差點就丟掉小命。

根據《每日郵報》，醫師伯納德．許（Bernard Hsu）經常在YouTube頻道ChubbyEmu上分享他接觸過的病例，其中包括一名36歲男性患者JS，平時最愛玩電玩，幾乎沒有朋友，為了和同事打好交情，竟在10分鐘內狂灌12罐免費的能量飲料，因為他覺得這會「很有趣」。

JS很快就感到不適，伯納德回憶，「他的胸部在燃燒，不確定是胃痛還是心臟痛」，且呼吸急促，但起初決定靠打遊戲來忘記疼痛，未料症狀愈來愈嚴重，「感覺到心臟怦怦直跳」，令他十分困惑，因為咖啡因通常對他起不了作用。他每天攝入的咖啡因超過建議的400毫克，有時甚至高達900毫克。

隨著症狀惡化，JS衝到廚房嘔吐，感覺越來越糟，但沒有想到是能量飲料造成，且等了整整一天才叫救護車，當時他已經吃不下也喝不下，一到急診室就吐在護士腳上。

他被診斷出高血糖，但進一步檢查顯示他還患有高脂肪酶血症，也就是急性胰腺炎。由於能量飲料造成血液中脂肪過多，他的胰臟開始「自我消化」引發劇痛，肝臟與腎臟開始衰竭，血液感染更導致他意識不清，所幸經過藥物及抗生素治療撿回一命。

這起病例經外媒報導，近期再度引發關注。伯納德在影片也警告，「多數人都知道，過量飲用能量飲料很危險。如果偶爾來一次，而且你還年輕健康，這可能沒什麼大不了，但如果連續喝好幾罐，可能就會出事。」

英國切斯特大學醫學項目負責人奈（Gareth Nye）說明，能量飲料副作用包括心跳加速、焦慮、刺激胃部及脫水，主因是咖啡因含量很高，而咖啡因會影響神經系統及心臟，認為JS喝完12罐後心臟沒有馬上停止跳動可說是相當幸運。

在極少數情況下，能量飲料還會損及其他器官，美國每10萬人中就有35人的胰腺因此受損，儘管相當罕見，但一旦發生可能相當嚴重，急性胰臟炎可能危及性命，50%重症病例最終死亡。