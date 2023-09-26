買不到iPhone 15「聯手痛毆店員」！　印度果粉失控畫面瘋傳

▲ 客人憤怒暴打，店員被扯掉衣服。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
蘋果iPhone 15系列上市即轟動，22日開賣後在全球各國掀起搶購潮，印度德里卻因此爆發一起暴力事件，客人因買不到說好的新手機暴怒，竟憤而攻擊店員。
#WATCH | Delhi Police took legal action against the customers after a scuffle broke out between customers and mobile shop employees after an alleged delay in supplying iPhone 15 to him in the Kamla Nagar area of Delhi— ANI (@ANI) September 23, 2023
(Viral Video Confirmed by Police) pic.twitter.com/as6BETE3AL
根據《每日郵報》，這起事件發生於北德里Kamla Nagar社區，影片中可見一家手機行內，2名客人和店員發生肢體衝突，一名高大的眼鏡男瘋狂對店員拳打腳踢，其他店員見狀趕緊上前勸架，這時卻有另一名白衣男子出手攻擊，店員上衣都被扯破，還可聽見他們在一片混亂中粗聲辱罵店員。
據報他們是因買不到iPhone 15而心生不滿，原本得知當天就可以取貨，到現場卻被告知沒有手機，憤而動手攻擊，所幸在10多名員工勸阻之下，2名男子很快就被制伏。
警方已經證實影片真實性，並確認畫面中2名客人身分為曼迪普（Mandeep Singh）及賈斯基拉特（Jaskirat Singh），已將他們逮捕並進行調查。
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