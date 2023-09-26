買不到iPhone 15「聯手痛毆店員」！　印度果粉失控畫面瘋傳

▲ 客人憤怒暴打，店員被扯掉衣服。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果iPhone 15系列上市即轟動，22日開賣後在全球各國掀起搶購潮，印度德里卻因此爆發一起暴力事件，客人因買不到說好的新手機暴怒，竟憤而攻擊店員。

#WATCH | Delhi Police took legal action against the customers after a scuffle broke out between customers and mobile shop employees after an alleged delay in supplying iPhone 15 to him in the Kamla Nagar area of Delhi



(Viral Video Confirmed by Police) pic.twitter.com/as6BETE3AL — ANI (@ANI) September 23, 2023

根據《每日郵報》，這起事件發生於北德里Kamla Nagar社區，影片中可見一家手機行內，2名客人和店員發生肢體衝突，一名高大的眼鏡男瘋狂對店員拳打腳踢，其他店員見狀趕緊上前勸架，這時卻有另一名白衣男子出手攻擊，店員上衣都被扯破，還可聽見他們在一片混亂中粗聲辱罵店員。

據報他們是因買不到iPhone 15而心生不滿，原本得知當天就可以取貨，到現場卻被告知沒有手機，憤而動手攻擊，所幸在10多名員工勸阻之下，2名男子很快就被制伏。

警方已經證實影片真實性，並確認畫面中2名客人身分為曼迪普（Mandeep Singh）及賈斯基拉特（Jaskirat Singh），已將他們逮捕並進行調查。