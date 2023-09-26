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研究：新冠抗病毒藥物「莫納皮拉韋」可能引發病毒突變

▲▼研究人員認為，全球各地廣泛使用的莫納皮拉韋新冠抗病毒藥物可能導致病毒突變。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球廣泛使用的「莫納皮拉韋」新冠抗病毒藥物可能導致病毒突變。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎25日綜合外電報導

研究人員今天說，全球各地廣泛使用的一種抗COVID藥物可能導致病毒突變，但沒有證據顯示這些突變引發了更危險的變異株。

製藥大廠默沙東集團（Merck & Co.）的抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）是疫情期間最早推出的療法之一，以預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在脆弱民眾身上引發更嚴重的病情。

莫納皮拉韋是口服藥物，須在症狀出現後的5天內開始服用，主要透過引發病毒突變發揮作用，以削弱病毒強度並殺死病毒。

然而，報告主要執筆人桑德森（Theo Sanderson）告訴法新社，英國領導的新研究顯示，莫納皮拉韋「可能導致仍有活力的病毒出現嚴重突變」。

倫敦法蘭西斯克利克研究中心（Francis Crick Institute）遺傳學家桑德森強調，沒有證據顯示「莫納皮拉韋迄今已創造出更具傳染性或毒性更強的病毒」。

他又說，席捲全球的變異株中，沒有一種是由這種藥物引起，但「很難預測莫納皮拉韋是否可能會引發廣為流傳、且人們先前沒有免疫力抵抗的新變異株」。

為了進行這項研究，研究人員爬梳了有超過1500萬筆SARS-CoV-2基因體定序的資料庫，並將報告發表於「自然」（Nature）期刊。SARS-CoV-2是引發COVID-19疾病的病毒。

研究人員使用這些數據追蹤病毒如何在疫情期間發生突變的變化，在患者身上找到他們認為與莫納皮拉韋有關的特殊「突變特徵」。

研究發現，2022年，醫師大量開立莫納皮拉韋的處方籤時，出現這種突變特徵的患者數據顯著攀升。

這種特徵在廣泛開立莫納皮拉韋處方的國家更加常見，像是美國、英國、澳洲與日本。但在未獲批准的國家，包括加拿大與法國等，這種特徵較為罕見。

默沙東集團反駁這項研究，稱研究人員依賴取得基因體定序的地點與時間的「間接關聯性」。

默沙東在寄給法新社的聲明中說：「作者假設這些突變與服用莫納皮拉韋者的病毒傳播有關，但沒有紀錄到病毒傳播的證據。」

桑德森駁斥這種說法，稱研究人員已使用「數個獨立的證據線索，有自信地確定莫納皮拉韋引發這種突變特徵」，其中包括對英格蘭另一份治療數據進行分析，結果發現有超過30%的突變事件，與服用莫納皮拉韋者身上的突變特徵有關。

然而，研究報告指出，2022年英格蘭只有0.04%的患者被開立這種藥物。

桑德森說，其他抗COVID藥物並非以相同方法發揮作用，因此不會引發這類突變。

未參與研究的專家似乎站在英國研究人員這邊。英國里茲大學（University of Leeds）病毒學家葛里芬（Stephen Griffin）說，這是「非常重要、進行得當的研究」。

諾丁罕大學（University of Nottingham）病毒學家波爾（Jonathan Ball）說，這項研究顯示了莫納皮拉韋與高度突變基因體的偶爾有限擴散有「強烈關聯」。

他又說：「目前還不清楚的是，正在傳播的病毒中是否含有會改變病毒行為特性的突變，舉例來說，病毒的傳染性是否會變得更高或更低，病毒會變得更致病或較不易受到我們的免疫力影響。」

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