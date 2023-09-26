韓戰情仇燒到杭州亞運！北韓選手奪銀「哽咽落淚」　拒和南韓選手拍照

▲杭州亞運10米移動靶標準速團體賽，北韓隊奪下銀牌，卻因敗給南韓而悵然若失。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

奧運、亞運等固定時間舉行的運動賽事，其宗旨多半為維繫世界和平、促進全球選手的交流與溝通。然而，近年韓半島（朝鮮半島）局勢緊張，連帶影響南北韓體育選手交流意願，在杭州亞運的頒獎台，以銀牌飲恨的北韓（朝鮮）選手哽咽落淚，甚至還拒絕和南韓選手拍攝合照。

根據韓媒《News1》，本屆的亞洲運動會在中國浙江省杭州市舉行，昨日（25）在杭州富陽銀湖體育中心則有男子10米移動靶標準速團體賽，其中由鄭有真、郭鏞彬、河礦哲組成的南韓隊在決賽中分別打出565環、554環、549環，以1668環的總成績排行第一，是南韓隊在本屆亞運射擊項目的第一枚金牌。

至於由權光日、朴明元、柳松濬（以上皆為音譯）所組成的北韓隊，雖然與南韓同樣取得1668環的成績，但因為打中10.5環以上的次數為29次，敗給南韓的39次，因此在排行順位上自然落敗給南韓，位居第二，而印尼隊則為第三名。

▲杭州亞運10米移動靶標準速團體賽，由南韓隊奪下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

然而，頒獎台上卻意外發生「南北韓不合」的小插曲，當賽後的頒獎典禮上播放著大韓民國的國歌《愛國歌》時，北韓3名選手竟然沒有跟著望向國旗升旗的方向，表情也看起來相當地不屑與不悅，儘管也是奪下銀牌，但和奪金的南韓選手在表情與態度上就有明顯的差別。

此外，當頒獎典禮結束後，依照國際競賽的慣例是，所有選手站在金牌頒獎台上拍攝合照，然而北韓隊的3名選手卻拒絕拍照。《路透社》表示，當南韓隊的選手觸碰北韓隊選手的肩膀、試圖和對方展開談話時，北韓隊選手卻始終保持沉默，甚至不屑看對方一眼。

其實北韓隊選手在獲頒銀牌時，表情便顯得相當哀痛，甚至還不時發出嘆息聲，當大韓民國國歌《愛國歌》「當東海和白頭山海枯石爛時」響起，其中一名北韓選手竟然當場哽咽落淚。

▲北韓隊以些微差距敗給南韓，頒獎台上更一度哽咽落淚。（圖／達志影像）

報導指出，其實自從南韓尹錫悅政府上台後，南北韓關係更降至冰點，而這也並非杭州亞運上北韓選手第一次對南韓選手呈現冷淡的態度，在男子柔道73公斤級16強賽時，北韓隊的金哲光（音譯）擊敗南韓的姜憲哲，然而當姜憲哲試著向金哲光伸手握手、表達祝賀和尊重之意，卻慘遭對方拒絕，金哲光轉身離開賽場。

其實在2018年世界柔道錦標賽，南韓和北韓組成聯隊參加混合團體比賽，當時的金哲光曾經代表出賽，與南韓結下緣分，然而此次在杭州亞運會上，卻對南韓選手展現出冷淡的態度。

不過並非每一位北韓選手的態度都這麼冷淡。在杭州亞運女子柔道70公斤級16強賽的南北韓對決中，由北韓的文盛姬擊敗南韓的韓熙珠，兩人在賽後便有握手，顯然拒絕和南韓隊選手握手或有任何交流，並非北韓領導階層刻意要求的態度。