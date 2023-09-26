超準！3秒辨別櫻花妹　手臂「1特徵」藏玄機

▲日本女演員小松菜奈。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

卡介苗接種是為了避免幼童因感染結核菌而引發嚴重的結核病，甚至導致死亡或後遺症，卡介苗接種更是國際上多個國家採用的結核病主要防治策略。卡介苗接種部位通常會在2至3個月癒合結痂並留疤，而與台灣不同的是，日本卡介苗形狀為九宮格針，且須打兩針，也就是會出現18個紅點，癒合留疤後的形狀也成為日本人與外國人的特別差異。

▲日本卡介苗會出現18個紅腫傷口。（圖／達志影像／美聯社）



日本卡介苗採用九宮格針蓋章打法，施打方法為消毒後在手臂塗抹藥水，再將帶有9根針頭的「印章」蓋在嬰兒的左手臂上，連蓋2次，共計會有18個傷口。打完疫苗後傷口同樣會化膿癒合，雖然相較於台灣的卡介苗更不容易留疤，但是根據個人體質還是有不同情況。

▲井桁弘惠。（圖／CFP）

儘管日本卡介苗成本較高，但是因為技術性低，接種容易，且可避免注射於皮下，將副作用降低之百萬分之一以下，因此日本至今仍使用這種方法。

卡介苗疤痕因此也被認為是可以快速且粗略地判斷對方是否為日本人的方法之一。當然，如果出生在國外或是嬰幼兒時期在外國成長的人，也有可能出現偏差，不過大部分的情況仍能靠此方法「判斷對方國籍」。

如知名女星橋本環奈、小松菜奈、井桁弘惠以及比嘉梨乃，都可以清楚在左手臂上看到2個九宮格形狀的卡介苗疤痕。

▼比嘉梨乃手臂上有明顯的卡介苗疤痕。（圖／CFP）

