時隔146天！好萊塢罷工有望落幕　編劇與片商達成初步協議

▲美國編劇工會和美國演員工會在洛杉磯舉行罷工遊行。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國編劇工會（WGA）自5月開始罷工，時隔近150天後傳出好消息，勞資雙方於24日達成初步協議，將在工會高層批准、成員投票同意後回歸工作崗位。不過還須等16萬名成員的美國演員工會（SAG-AFTRA）點頭，好萊塢影視產業才有可能真正重啟。

根據《路透社》報導，代表1萬1500名劇作家的WGA於24日表示，已與「電影和電視製片人聯盟」（AMPTP）達成為期3年的初步協議，並稱這項協議為編劇帶來收益與保障。AMPTP包括Disney、Netflix和華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）等主要影視製片公司。

不過談判委員會指出，罷工尚未結束，最終合約還在協商中，須經過工會高層幹部和成員投票表決，才會正式生效。WGA主要訴求在於提高劇作家新資，及限制人工智慧（AI）的使用。作家們擔心高層以較低薪資，要求編劇改寫或潤飾AI生成的劇本。此外，若AI利用過去作品訓練資料庫，也有智慧財產被竊取的疑慮。

然而，在美國演員工會（SAG-AFTRA）與製片公司達成協議之前，編劇結束罷工對延宕的製作並無太大幫助。SAG-AFTRA於24日發表一份聲明，敦促製片商及其談判代表「回到談判桌，達成我們成員要求且應得的公平協議」。

代表16萬名影視演員、特技演員、配音員和其他媒體專業人士的SAG-AFTRA於7月宣布罷工，他們要求提高表演者的薪資、防止使用AI取代人類親自演出，及將出演者為串流服務帶來的價值納入報酬。

這是好萊塢63年來首次面臨兩個工會罷工，不僅攝影師、化妝師、製作助理等媒體從業者受到影響，也對餐廳、花店、服裝供應商等與影視製作相關的小企業造成損失。美國智庫「梅肯研究院」（Milken Institute）經濟學家克勞登（Kevin Klowden）估計，美國因這兩場罷工導致的經濟損失至少50億美元。