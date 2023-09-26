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杭州亞運年紀最小選手！　菲律賓9歲萌娃「闖入滑板決賽」

▲▼杭州亞運年紀最小參賽選手，來自菲律賓的艾爾雷加多（Mazel Paris Alegado）年僅9歲。（圖／CFP、IG）

▲杭州亞運年紀最小參賽選手是來自菲律賓的艾爾雷加多。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

杭州亞運滑板公園式女子組賽事僅9人參賽，其中7人未滿18歲，包含中華隊11歲選手林逸凡。不過，這場比賽中年紀最小的是來自菲律賓的艾爾雷加多，她今年才9歲，也是本屆杭州亞運年紀最小的選手，最後也成功闖入決賽。

根據CNN報導，2014年3月4日出生的艾爾雷加多（Mazel Paris Alegado）是本屆亞運年紀最小的選手，從5歲就開始跟著父親一起玩滑板，雖然未參加過太多世界級滑板比賽，但在滑板圈早已小有名氣。

儘管這次在公園式女子組賽事成功闖入決賽，但最終僅獲得第7名，不過她依舊對滑板運動不減熱情，開心地向記者表示，「這是我第一次參賽，我很開心能夠在比賽中滑滑板。」為了備賽亞運，她更遠赴葡萄牙訓練，每天至少要練習8個小時。

艾爾雷加多說，她真的非常熱愛滑板運動，「我喜歡可以四處漫遊、可以成為自己想成為地人，也可以和朋友一起玩滑板。」她也對投入滑板運動的女孩們說，「不要放棄，盡你最大的努力，如果男孩能做到，那女孩也可以。」

滑板公園式女子組賽事僅9人參賽，其中年紀最大的泰國選手也僅25歲，其餘皆未滿18歲。中華隊11歲選手林逸凡靠著62分的分數，在9名參賽者中排名第5晉級決賽，可惜最終出現失誤，拿下最高成績45.99分以第8名收場。

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