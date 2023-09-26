妻傳簡訊「周末踢球」　人夫破解暗號綠慘：老婆偷吃鮮肉

▲日本一名人妻出軌，與男大生以「踢球」當作偷情暗號。（示意圖，photoAC）



圖文／鏡週刊

日本年輕女性近年流行透過「爸爸活（パパ活）」賺錢，靠著陪年長的男性約會或發生性關係賺錢，而這種模式也衍生出「媽媽活」的賺錢方式，年輕男生藉由陪年紀足以當他媽媽的女性約會，進而獲取利益，日本媒體近日報導一則相關案例，一名男大生與人妻幽會，開房暗號是「踢球」，沒想到因人妻誤傳給老公，讓不倫戀意外曝光。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一名36歲金融機構經理塚本誠也（化名）和小兩歲的OL結婚，某天他收到妻子的LINE訊息，內容提到這個週末終於要「踢球」了，感到十分「興奮」，但這個訊息卻讓誠也感到極度困惑。

對此，誠也雖然覺得可能是妻子傳錯訊息，可是他還是向妻子尋求解釋。妻子則堅稱自己從很早以前就喜愛足球，反而質問誠也為何不知道這一點。然而，誠也認為情況極不尋常，因為妻子過去從未參與過足球活動，也未曾提到過對足球比賽的興趣，不禁讓他開始起疑。

後來，誠也從信用卡帳單中意外發現了妻子曾入住情趣旅館的紀錄，使他更加確信妻子有外遇行為，於是開始展開調查。令人震驚的是，他發現妻子的外遇對象竟然是一位僅20歲的大學生，而「踢球」居然是兩人偷情開房的暗號，他還在妻子包包內查到一個沒使用過的保險套，一切讓他頓悟自己被妻子背叛。

儘管妻子坦承了她的外遇，承諾不再重蹈覆轍，誠也也因此收回離婚的決定，但他仍無法原諒跟妻子不倫的男大生，雖然對方年紀輕輕，誠也決不打算輕易饒恕，最終向對方的家人索取了慰問金，以此來籌措搬遷的費用，想搬離開這個傷心地，以防止類似事件再次發生。

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