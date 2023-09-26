搭機分開坐！媽崩潰1打3「爸卻獨坐遠處」不顧孩　兩派意見戰翻

▲加拿大網友敘述憤怒的讓座經驗。（圖／翻攝TikTok@one_toughmother）



記者吳美依／綜合報導

國外一對父母帶3個孩子搭飛機，但座位沒有連在一起，只好各自把孩子帶開、分開照顧。在熱心乘客自願交換座位後，爸爸卻讓老婆「1打3」，獨自坐在原處，享受清閒航班。此過程被曝光在社群媒體後，引發兩派論戰。

加拿大網友「one_toughmother」在TikTok分享，有一次搭飛機時，鄰座母親「大腿上有個嬰兒，旁邊還有個幼童」，她認為媽媽太辛苦了，自願與坐在幾排之外的爸爸交換座位，對方回覆「太棒了，謝謝！」，卻叫第3個小孩過去跟媽媽坐。

原PO對於爸爸的舉動感到憤怒，許多網友也無法苟同，紛紛留言痛批，「如果我是那位媽媽，他在這趟航班過後，就不再是我老公了」、「不論是爸爸或媽媽，當你有好幾個小孩，搭飛機時就必須一起顧啊」、「最糟糕的是，在這之前，媽媽可能（獨自）完成了所有的計畫、打包和（行程）安排。」

另一些網友卻指出，如果是爸爸與原PO交換座位，那就會變成第3個小孩落單了，更何況大家都不了解這個家庭的真實狀況，「如果他是家庭主夫，現在終於是媽媽來顧孩子，換他休息了呢？」也有人認為，爸爸的行為確實不恰當，直接婉拒換座，或從妻子身邊接個小孩過來照顧，或許都是更好的做法。