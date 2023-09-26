逆向操作！日本Lawson超商宣布「飯糰、便當」降價　降幅達20％

▲日本超商Lawson宣佈多款自營商品降價。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本全國消費者物價指數持續上漲，總務省指出，目前已創下連續12個月增長超過3％的紀錄，尤其食品價格漲幅達9.2％，讓許多民眾吃不消。不過，在全球原物料價格未大幅降低的情況下，日本連鎖超商Lawson卻宣布自營品牌的2款御飯糰、4款便當將降價20％。

根據《時事通信社》報導，連鎖超商Lawson宣布，由於物價持續上漲，人們的錢包越來越緊繃，因此決定調降近150款自營商品售價，其中有2款人氣飯糰、4款便當的降幅達20％。Lawson發言人指出，希望能透過降低價格來支持民眾日常生活，也希望能藉此吸引預算有限的民眾消費。

除了Lawson之外，永旺集團（AEON）旗下自有品牌TOPVALU也宣布降價，包含沙拉油、杯裝泡麵、衛生紙等需求量高的31種民生用品，全面降價約2%至15％。TOPVALU發言人表示，「小麥和食用油等原材料價格已經穩定下來，企業正在努力調整販售形式。」

不過，專家認為，這也許是為了吸引「漲價疲勞」的消費者所採取的策略，應該不會引發其他公司效仿。食品製造商也說，「日圓貶值和水電費上漲，已經給我們帶來沉重的負擔，（大型企業）降價真的是不可思議。」