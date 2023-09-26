吃路邊小店買的青醬中毒　女突然舌頭刺痛「全身癱瘓」住院1年

▲女吃下青醬後住院長達1年。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

巴西女子47歲女子朵拉莉絲(Doralice Carneiro Sobreira Goes)吃了市場小店買的青醬後，突然染上罕見疾病，隔天起來發現舌頭感覺刺痛、呼吸困難，還連續睡了11個小時，後來手臂和雙腿開始無法動彈、全身癱瘓。

身為公務員與體操運動員的朵拉莉絲，2021年12月31日在當地市場購買了一罐標示不明的青醬，吃下後突然病倒，她表示，「罐子上沒有製造日期，也沒有其他標示，但由於我是那家店的常客，所以也沒有想太多」。

Woman paralysed for months after eating expired pesto https://t.co/NSBvXPFiqr pic.twitter.com/8za0g2v4IN — The Independent (@Independent) September 25, 2023

朵拉莉絲吃下後，隔天醒來發現身體感覺不適，不但舌頭有刺痛感，還呼吸困難，所以立即自行開車前往醫院，人趕到醫院時幾乎全身癱瘓，「我無法移動身體，所以我跳下車，請醫院員工過來幫我」。

醫生為朵拉莉絲檢查發現，她全身幾乎處於癱瘓狀態，只剩下2根腳趾可以移動，後來診斷出她可能是因為食物所造成的肉毒桿菌中毒，這是一種十分罕見的疾病，毒素會攻擊身體的神經系統，導致呼吸困難、肌肉麻痺和死亡。

朵拉莉絲服用藥物後身體某些部位總算恢復活動，但後續仍住院長達一年，每天都要接受電擊等物理治療，以強化她的上半身肌肉，最近終於順利出院，現在已經可以自行上廁所與吃飯，但仍需要依靠助行器才可以行走。

