絕食完拄拐杖出庭！韓最大在野黨魁接受逮捕審查　結果最快今晚出爐

▲南韓共同民主黨黨代表李在明26日前往首爾中央地方法院出庭接受審理。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」在國會擁有過半席次，其黨魁李在明去年曾和尹錫悅競選南韓總統，最後以些微差距落敗，然而大選過後卻因多項弊案而導致官司纏身，包括遭到指控曾瀆職、貪腐、收賄，在結束長達24天的絕食抗議後，他今日（26）前往法院，接受逮捕前的必要性審查。

根據《韓聯社》，李在明26日上午10時7分抵達首爾中央地方法院，下車後拄著拐杖，在第321號法庭接受部長法官劉昌勳所進行的羈押前最終必要性審查，此次檢方和辯護律師團在法庭審查攻防重點包括柏峴洞土地用途變更疑雲、裳邦爾（雙鈴、雙寧）集團非法匯款給北韓之疑雲、教唆偽證等。

從李在明進入法庭後，首先至中午12時40分為止，一共2個半小時針對柏峴洞事件展開激烈攻防，之後則是因午餐和午休休庭40分鐘，此時李在明吃下從醫院帶來的米飲（一種比粥還稀淡的飲食），下午1時59分至下午3時59分則針對非法匯款給北韓等疑雲進行激烈攻防，在休庭15分鐘後則針對教唆偽證進行攻防。

李在明所涉及弊案的時間，大多為李在明擔任京畿道城南市長的時期，檢方對此將之定調為政商勾結、權力型地區弊案，認為李所涉事件案情重大，擔憂其身為最大在野黨黨代表之身分可能會試圖湮滅證據，因此要求法院將李羈押審查。

對此，李在明方面的辯護律師團則強烈否認檢方所起訴之罪嫌，認為檢方提出的嫌疑皆為虛構，且李在明身為最大在野黨黨代表，毫無逃亡之疑慮，因此向法院要求應在未拘留的狀態下進行審查。

報導指出，一旦法庭必要性審查結束後，李在明必須前往首爾看守所靜候結果，最快將在今晚、最遲則在明日（27）凌晨公佈是否羈押李在明。

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