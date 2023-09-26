買iPhone 15這款「到貨史上最慢」！　最多得等50天

▲ iPhone 15系列共有4款新機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果iPhone 15系列22日在全球多國首波開賣，許多果粉為了搶先拿到新機連夜排隊，但預購其中一款手機的消費者恐怕還有得等。投資公司摩根大通（JP Morgan）報告顯示，iPhone 15 Pro Max在全球的訂購量必須花費整整50天才能消化，交貨時間表創下史上最久。

科技網站AppleInsider報導，Wedbush報告顯示，iPhone 15上市首周銷量較iPhone 14增長10%，但根據摩根大通，每一款機型到貨時間都向後延，其中又以iPhone 15 Pro Max最嚴重，「iPhone 15 Pro Max交期相當長，超過50天。其他機型交期則是17天或30天以上。」

摩根大通報告指出，「有趣的是，iPhone 15 Pro Max、15 Plus和15的交期比過去的產品（如iPhone 14系列）長得多。自我們（從iPhone 12系列起）追蹤交期數據以來，iPhone 15 Pro Max是所有型號中最久的。」

這項分析完全根據蘋果官網上的全球出貨數據，不過蘋果並未透露任何銷量數字，因此無法確定iPhone 15 Pro Max到貨時間延後是否純粹因需求過大。摩根大通指出，也可能是生產問題導致前2周出貨緩慢。

該公司分析，iPhone 15 Pro Max交期延長確實表明，預購訂單的產品組合比預期豐富，但隨著供應增加解決問題，交期延長至第3周並不典型，可能是代表iPhone 15系列需求高於iPhone 14更明確的指標。