　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

特赦後首度受訪！　南韓前總統朴槿惠針對「閨蜜干政」道歉

▲▼南韓前總統朴槿惠25日前往大邱市達城郡的傳統市場參訪，近日首度接受媒體長達2小時的專訪。（圖／CFP）

▲南韓前總統朴槿惠25日前往大邱市達城郡的傳統市場參訪，近日首度接受媒體長達2小時的專訪。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統朴槿惠不僅是大韓民國史上第一位女總統、更是憲政史上首位遭到彈劾成功的總統，隨後更因為崔順實涉及的「閨蜜干政」等多項弊案鋃鐺入獄，出獄後的她幾乎都待在大邱的私宅裡，昨日（25）則前往傳統市場參觀，並接受媒體專訪，針對遭到彈劾一事表示自己用人不周，向國民表達誠摯歉意。

根據《韓聯社》，隨著明年4月南韓總選（國會議員選舉）距今只剩下7個多月的時間，政壇再度將焦點轉移至出獄的朴槿惠，觀望朴槿惠是否能在政壇發揮剩餘的影響力，為此朴槿惠25日前往私宅附近、位於大邱廣域市達城郡的玄風傳統市場，盤起招牌頭髮的她穿上米白色薄襯衫，現場攤商熱烈歡迎她的來訪。

▼朴槿惠本月11日在私宅接受韓媒《中央日報》專訪。

韓媒《中央日報》今日（26）釋出獨家專訪朴槿惠的報導內容，其實該場專訪是本月11日在朴槿惠私宅內進行，為朴槿惠獲得文在寅政府特赦以後，首次接受媒體專訪，她還談及出獄後至今仍承受著如同火燒般「椎心刺骨」的疼痛，強調害怕寂靜的夜晚來襲，有時候還痛到只能睡一小時。

專訪內容談及對於彈劾事件的看法、對於崔順實的看法、對於自己遭到親朴界人士的「背叛」，執政時2016年不顧中國反對同意駐韓美軍引進薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），以及和日本安倍政府簽署慰安婦協議。

對於自己2016年12月遭到300席國會議員中的234人同意通過總統彈劾案、2017年3月10日遭到憲法裁判所（憲法法庭）正式通過彈劾，成為憲政史上首位遭到彈劾成功的總統，朴槿惠表示，「是我自己用人不周、無法恪守本份至最後一刻，讓大家對我感到失望和擔憂，關於這一點我再次真心地表達歉意」。

▲▼南韓前總統朴槿惠25日前往大邱市達城郡的傳統市場參訪，近日首度接受媒體長達2小時的專訪。（圖／CFP）

對於「閨蜜干政案」的主謀崔順實（現改名為崔瑞原，최서원），朴槿惠則回答道，「在接受檢方調查聽到（崔順實的犯罪事實）時，我真的嚇了一大跳，但其實這起因於我用人不周，是我的疏失，對此我真心向國民們致上歉意。」

對於自己遭到彈劾後，敵對政黨的文在寅代表共同民主黨選上總統，朴槿惠表示，「其實我的心境相當複雜，自從文在寅政府上台後，無論是應對北韓核武威脅的方式、還是和同盟國之間傳出不和的消息，都讓我對於國家安全感到憂心。」

對於外界在評價中將朴槿惠政府定義為失敗的政府，朴槿惠則淡然表示，「因為畢竟我無法做完5年任期，如果是說我個人上的失敗，這個我欣然接受；不過如果說是因為政策上的失敗，那麼到底是哪一個政策是失敗的，這我無法苟同。」

▲▼南韓前總統朴槿惠25日前往大邱市達城郡的傳統市場參訪，近日首度接受媒體長達2小時的專訪。（圖／CFP）

▲▼南韓前總統朴槿惠25日前往大邱市達城郡的傳統市場參訪，近日首度接受媒體長達2小時的專訪。（圖／CFP）

隨後，朴槿惠在專訪提到任內所達成的事蹟，包括解散被認為是違憲的左翼政黨統合進步黨、公務員年金改革、強制關閉開城工業區、允許駐韓美軍引進薩德系統、和日本安倍晉三政府簽署慰安婦協議等，她認為這些議題都和大韓民國是否能延續國運息息相關，且嚴重涉及到國家安全。

朴槿惠特別強調，「不知道是不是天助我也，直到上述的事情全部做完以後，我才進監獄坐牢。」

而針對自己遭到彈劾的事態發展，朴槿惠也重新省思何謂「人性」，因為朴槿惠所屬的政黨自由韓國黨（今國民力量之前身）當中就有62名國會議員投票贊成彈劾（當時自由韓國黨擁有112席），還有許多人被外界認為親朴界人士，甚至就連胞弟朴志晚擔任國會議員的朋友、黨內院內代表都投下贊成票，當時讓朴槿惠對人性感到幻滅。

最後，對於專訪提問道自己在明年總選有無任何政治上的計畫，朴槿惠則強調自己已經退出政治第一線，「過去的緣分已然結束，希望就這樣停留在過去」。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
殉職4警消聯合公祭10月5日舉辦　地點曝光
名鱷魚專家竟是變態！性侵虐死39狗　手法殘忍嚇壞法官
高國輝生日開轟！　中職生涯第3發壽星全壘打
正妹去手汗「胸背腿更濕」崩潰！　求償236萬結果曝
Joeman破10億點閱！拍片13年「人生第一個10位數」網
快訊／中華3X3男籃抗菲失利　吞本屆亞運首敗
明年送準公托每月補助1萬3！「一表看領多少」
年輕人打字「不用1符號」老人才用！全場開噴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大錫克教徒包圍使館　腳踩莫迪肖像、焚燒印度國旗抗議

老母親沉迷A片！「無罩熱褲」躺客廳玩色誘　擁吻女婿嬌喊：親愛的

特赦後首度受訪！　南韓前總統朴槿惠針對「閨蜜干政」道歉

10分鐘狂喝12罐能量飲料！36歲宅男下場超慘　器官衰竭險丟命

名鱷魚專家竟是變態！性侵虐死39狗　犯罪手法極度殘忍嚇壞法官

珍稀章魚現蹤！舞動雙鰭宛如「小飛象」　萌游深海2665公尺

地球2.5億年內出現「終極盤古大陸」　人類、哺乳動物恐滅絕

天外飛來整塊水泥板！美工地廢料高空掉落　壓爆鷹架險砸中車

2枚飛彈落入波蘭釀2死！　調查證實：是烏克蘭的「防空飛彈」

亞塞拜然納卡區「燃料庫爆炸」至少20死！　上萬難民湧入亞美尼亞

張震嶽晚了5年「補辦夢幻婚禮」！　熱狗、頑童全到了...辣妻是A-Lin表妹

美少女起乩降駕蓮花太子！　單腳跳+耍火尖槍氣勢十足

明揚女員工昏迷男友罹難　媽淚瞞噩耗...到殯儀館上香

美國壯男釣魚反被拖下海　爬起奮力拉驚見超巨石斑

楊勇緯擊敗南韓勁敵！奪亞運第100金激動爆哭

劉芒退租遭控「遲到＋家具毀損」　哽咽直播回應：房東當下都沒講！　

逃20hrs！嘉義受刑人被逮　穿內褲上銬求警：想穿衣服

李相燁驚喜宣布「明年3月結婚」　娶素人女友..Jessi怎麼辦XD

連珍羚奪金瞬間直呼像作夢　首度淚崩：懂楊勇緯心情了

李多慧場邊應援緊盯球賽　見界外全壘打秒難過蹲地

加拿大錫克教徒包圍使館　腳踩莫迪肖像、焚燒印度國旗抗議

老母親沉迷A片！「無罩熱褲」躺客廳玩色誘　擁吻女婿嬌喊：親愛的

特赦後首度受訪！　南韓前總統朴槿惠針對「閨蜜干政」道歉

10分鐘狂喝12罐能量飲料！36歲宅男下場超慘　器官衰竭險丟命

名鱷魚專家竟是變態！性侵虐死39狗　犯罪手法極度殘忍嚇壞法官

珍稀章魚現蹤！舞動雙鰭宛如「小飛象」　萌游深海2665公尺

地球2.5億年內出現「終極盤古大陸」　人類、哺乳動物恐滅絕

天外飛來整塊水泥板！美工地廢料高空掉落　壓爆鷹架險砸中車

2枚飛彈落入波蘭釀2死！　調查證實：是烏克蘭的「防空飛彈」

亞塞拜然納卡區「燃料庫爆炸」至少20死！　上萬難民湧入亞美尼亞

「狗血教母」新作下猛藥！黃正音「買兇害女兒」毀三觀　高中女疑亂倫產子

總統選戰可能4腳督　賴清德笑：真的有那麼好康嗎？

吃柚子「放屁噴柚子香」？兩派吵翻　醫曝2原因解答了

殉職4警消聯合公祭10月5日舉辦　總統蔡英文擔任榮譽主委

妻3天前出門消失！他報案驚見「離奇陳屍懸崖邊」　死因調查中

明揚惡火逾百死傷　企業家鍾文智拋磚引玉捐款百萬救助

李妍瑾被求婚後宣布喜訊！肚內九顆卵子準備當媽了

女住戶被2度踢出社區群組！還遭酸「別再迎媽祖」　怒告結局曝光

高國輝生日開轟！中職生涯第3發壽星全壘打寫紀錄

侯漢廷控賴清德、范雲造謠違反選罷法　北院裁定不受理

陸女大生迎新熱舞「長輩見人」　堅持跳到最後

國際熱門新聞

4歲童溺水...哥在旁喝飲料看她滅頂死亡

激戰7小時！眼鏡王蛇吞掉3m巨蟒

1300人海邊全裸狂歡　海灘一片肉色

刮刮樂中6千萬大獎　男立刻退休老闆崩潰

誤診害患者休克亡　南韓醫判關1.5年

印度男怨車燈太亮　被警察甩巴掌拍死

印度健身男「下體卡3kg槓片」發黑慘了

被發現遭大學退學　女大生平底鍋牛排刀殺母

烏軍宣布擊斃「黑海艦隊指揮官」

大馬3男屍交疊綑綁慘死　1人全身赤裸佈滿刀傷

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

4.3m巨鱷叼女屍趴趴走！死者身分曝

刮刮樂當小費　服務生「刮中160萬」全被討回

老母親沉迷A片！擁吻女婿嬌喊：親愛的

更多熱門

相關新聞

連續5月出現「無頭貓屍」！日兵庫連環殺貓

連續5月出現「無頭貓屍」！日兵庫連環殺貓

日本兵庫縣自5月起，連續5個月出現「無頭貓屍」，由於屍體切口完整，宛如被斬首，因此也排除是遭鼬等野生動物攻擊，警方懷疑有人惡意殘殺，因此根據違反愛護動物法嫌疑展開調查。然而至今仍然找不到兇手，導致當地愛貓人士人心惶惶，民眾更擔心兇手的下一個犯案目標會是當地幼童。

尹錫悅閱兵：北韓動用核武將終結金氏政權

尹錫悅閱兵：北韓動用核武將終結金氏政權

韓最大在野黨魁接受逮捕審查　最快今晚公佈

韓最大在野黨魁接受逮捕審查　最快今晚公佈

3秒辨別櫻花妹！手臂「1特徵」藏玄機

3秒辨別櫻花妹！手臂「1特徵」藏玄機

日媒：中日漁船同海域捕撈　中國只禁日水產

日媒：中日漁船同海域捕撈　中國只禁日水產

關鍵字：

日韓要聞南韓朴槿惠前總統特赦閨蜜門崔順實

讀者迴響

熱門新聞

即／開車撞死女騎士！桃園駕駛肇逃　尋獲已輕生亡

台男夢想娶櫻花妹　為愛赴日結婚生子卻是地獄

全聯開出千萬發票！中獎門市曝光

快訊／7-11開出5張千萬發票！

曾主持《野人七號部落》　網紅染毒被逮

威力彩8.1億開獎　終結26槓是誰

即／「假面慈善家」陳在斌　被發現陳屍車上

年輕人已經不用LINE「跳槽這2款APP」？

獨／桃23歲女遭撞斃！爸是「天虹車禍案」死者

4歲童溺水...哥在旁喝飲料看她滅頂死亡

撞死23歲女肇逃輕生！駕駛絕望留字「無力償還」

吳卓源、ØZI吵架取關IG「半年都沒和好」

只有5天！超商咖啡「買1送1」爽喝

即／8點檔女星遭勒脖搶劫　惡徒下場曝

辛龍傳「搬家了」近況曝光！

更多

最夯影音

更多
張震嶽晚了5年「補辦夢幻婚禮」！　熱狗、頑童全到了...辣妻是A-Lin表妹

張震嶽晚了5年「補辦夢幻婚禮」！　熱狗、頑童全到了...辣妻是A-Lin表妹
美少女起乩降駕蓮花太子！　單腳跳+耍火尖槍氣勢十足

美少女起乩降駕蓮花太子！　單腳跳+耍火尖槍氣勢十足

明揚女員工昏迷男友罹難　媽淚瞞噩耗...到殯儀館上香

明揚女員工昏迷男友罹難　媽淚瞞噩耗...到殯儀館上香

美國壯男釣魚反被拖下海　爬起奮力拉驚見超巨石斑

美國壯男釣魚反被拖下海　爬起奮力拉驚見超巨石斑

楊勇緯擊敗南韓勁敵！奪亞運第100金激動爆哭

楊勇緯擊敗南韓勁敵！奪亞運第100金激動爆哭

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面