特赦後首度受訪！　南韓前總統朴槿惠針對「閨蜜干政」道歉

▲南韓前總統朴槿惠25日前往大邱市達城郡的傳統市場參訪，近日首度接受媒體長達2小時的專訪。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統朴槿惠不僅是大韓民國史上第一位女總統、更是憲政史上首位遭到彈劾成功的總統，隨後更因為崔順實涉及的「閨蜜干政」等多項弊案鋃鐺入獄，出獄後的她幾乎都待在大邱的私宅裡，昨日（25）則前往傳統市場參觀，並接受媒體專訪，針對遭到彈劾一事表示自己用人不周，向國民表達誠摯歉意。

根據《韓聯社》，隨著明年4月南韓總選（國會議員選舉）距今只剩下7個多月的時間，政壇再度將焦點轉移至出獄的朴槿惠，觀望朴槿惠是否能在政壇發揮剩餘的影響力，為此朴槿惠25日前往私宅附近、位於大邱廣域市達城郡的玄風傳統市場，盤起招牌頭髮的她穿上米白色薄襯衫，現場攤商熱烈歡迎她的來訪。

▼朴槿惠本月11日在私宅接受韓媒《中央日報》專訪。

韓媒《中央日報》今日（26）釋出獨家專訪朴槿惠的報導內容，其實該場專訪是本月11日在朴槿惠私宅內進行，為朴槿惠獲得文在寅政府特赦以後，首次接受媒體專訪，她還談及出獄後至今仍承受著如同火燒般「椎心刺骨」的疼痛，強調害怕寂靜的夜晚來襲，有時候還痛到只能睡一小時。

專訪內容談及對於彈劾事件的看法、對於崔順實的看法、對於自己遭到親朴界人士的「背叛」，執政時2016年不顧中國反對同意駐韓美軍引進薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），以及和日本安倍政府簽署慰安婦協議。

對於自己2016年12月遭到300席國會議員中的234人同意通過總統彈劾案、2017年3月10日遭到憲法裁判所（憲法法庭）正式通過彈劾，成為憲政史上首位遭到彈劾成功的總統，朴槿惠表示，「是我自己用人不周、無法恪守本份至最後一刻，讓大家對我感到失望和擔憂，關於這一點我再次真心地表達歉意」。

對於「閨蜜干政案」的主謀崔順實（現改名為崔瑞原，최서원），朴槿惠則回答道，「在接受檢方調查聽到（崔順實的犯罪事實）時，我真的嚇了一大跳，但其實這起因於我用人不周，是我的疏失，對此我真心向國民們致上歉意。」

對於自己遭到彈劾後，敵對政黨的文在寅代表共同民主黨選上總統，朴槿惠表示，「其實我的心境相當複雜，自從文在寅政府上台後，無論是應對北韓核武威脅的方式、還是和同盟國之間傳出不和的消息，都讓我對於國家安全感到憂心。」

對於外界在評價中將朴槿惠政府定義為失敗的政府，朴槿惠則淡然表示，「因為畢竟我無法做完5年任期，如果是說我個人上的失敗，這個我欣然接受；不過如果說是因為政策上的失敗，那麼到底是哪一個政策是失敗的，這我無法苟同。」

隨後，朴槿惠在專訪提到任內所達成的事蹟，包括解散被認為是違憲的左翼政黨統合進步黨、公務員年金改革、強制關閉開城工業區、允許駐韓美軍引進薩德系統、和日本安倍晉三政府簽署慰安婦協議等，她認為這些議題都和大韓民國是否能延續國運息息相關，且嚴重涉及到國家安全。

朴槿惠特別強調，「不知道是不是天助我也，直到上述的事情全部做完以後，我才進監獄坐牢。」

而針對自己遭到彈劾的事態發展，朴槿惠也重新省思何謂「人性」，因為朴槿惠所屬的政黨自由韓國黨（今國民力量之前身）當中就有62名國會議員投票贊成彈劾（當時自由韓國黨擁有112席），還有許多人被外界認為親朴界人士，甚至就連胞弟朴志晚擔任國會議員的朋友、黨內院內代表都投下贊成票，當時讓朴槿惠對人性感到幻滅。

最後，對於專訪提問道自己在明年總選有無任何政治上的計畫，朴槿惠則強調自己已經退出政治第一線，「過去的緣分已然結束，希望就這樣停留在過去」。