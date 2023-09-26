　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓開放觀光在即？睽違3年半「允許外國人入境」　須先隔離2天

▲▼北韓高麗航空班機22日從平壤飛抵北京，停靠首都國際機場停機坪。（圖／CFP）

▲北韓國營的高麗航空班機8月22日從平壤飛抵北京，停靠首都國際機場停機坪。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著新冠肺炎疫情在全球趨緩，各國陸續加快開放國門的腳步，國際觀光業可望恢復至疫情前的榮景，如今就連北韓（朝鮮）也開始逐漸打開國門，繼北韓國營航空公司高麗航空復飛中國北京與俄羅斯、載回返國公民，如今北韓更從25日起直接開放外國人士入境，不過必須隔離2天。

根據中國官媒《央視新聞》，北韓宣布從昨日（25）起外國人可以依照規定入境，入境北韓的外國人必須接受長達2天的醫學隔離，而此項消息來源為央視派駐在當地的記者，可信度較高。

如果《央視新聞》報導屬實，則是北韓睽違3年8個月再度對外國人開放邊境，雖然外國人入境北韓仍須接受醫學隔離，不過隔離期間已經比返國的北韓籍人士還要短，依照北韓防疫當局8月27日的聲明，北韓返國人員必須在指定的隔離設施內接受長達一周的醫學監控。

▲▼北韓人臉孔的乘客推著一大箱托運行李，至高麗航空櫃台窗口辦理登機。（圖／CFP）

▲北韓人臉孔的乘客推著一大箱托運行李，至高麗航空櫃台窗口辦理登機。（圖／CFP）

根據南韓《韓聯社》，北韓曾於今年7月30日在最高人民會議常任委員會全體會議上通過《觀光法》，內容提到擴大國際觀光規模、同時保障觀光客的便利，其中國際觀光指的就是允許外國人入境，顯示北韓正在擬定允許一定規模的外籍人士入境，因為開放國際旅客入境的觀光事業能讓北韓避開聯合國安理會制裁、賺取「合法」外匯。

報導進一步指出，即便目前北韓仍維持關閉邊境的狀態，但最近卻開始整頓南浦（平壤近郊的港口城市）部分的遊憩設施或海水浴場。

其實，北韓打開邊境和國門的速度是愈來愈快了。自從今年7月27日俄國國防部長蕭依古、中國代表團造訪平壤參加北韓戰勝節閱兵後，就陸續有消息傳出北韓即將開放邊境，8月16日橫跨北韓新義州、中國遼寧省丹東的中朝友誼大橋（鴨綠江鐵橋）出現2輛從北韓入境的黃綠色巴士，上面載著前往哈薩克參加跆拳道比賽的北韓選手團。

▲▼南韓派駐中國遼寧省丹東記者拍到，16日上午有兩輛黃綠色巴士從新義州沿著中朝友誼大橋駛向酖東。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓派駐中國遼寧省丹東記者拍到，8月16日上午有兩輛黃綠色巴士從新義州沿著中朝友誼大橋駛向丹東。（圖／達志影像／newscom）

8月22日，北韓睽違3年重啟國門，高麗航空班機從平壤飛抵北京，載回因新冠疫情而長期滯留在中國的北韓公民，該月26日北韓防疫當局便宣布批准公民返國的消息，而北韓最高領導人金正恩則是於本月10日從平壤搭乘綠皮專用列車出訪俄羅斯，經過20多個小時的行駛後才終於見到俄國總統普丁。

至於北韓選手團、北韓奧林匹克委員會代表團則先後於本月14和19日飛抵中國浙江省杭州市，參加本屆杭州亞運。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
老爸戶頭突冒142萬！　竟是兒賺的「應召皮肉錢」
6度偷拍女中士裸照！　少校飛官下場慘了
領0元包裹忘帶證件　超商店員「教1招」輕鬆取貨
快訊／輔大火警竄黑煙！　校方回應了
快訊／新北男陳屍旅館　手部有針孔痕跡
快訊／台中二中倉庫全面燒毀！　全校提早放學
快訊／羅嘉翎超猛！　擊敗泰國選手闖金牌戰
快訊／輔大火警！　大量濃黑煙竄出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

警破門發現母女爆血陳屍公寓　寵物犬被「塑膠袋套頭」窒息死

引爆100公斤未爆彈「升起蕈狀雲」　新加坡疏散逾4000居民

睽違4年！中日韓有望重啟三邊領導人峰會　傳最快12月18日進行

10年來首大閱兵！尹錫悅警告北韓「別用核武」：金氏政權將被終結

絕食完拄拐杖出庭！韓最大在野黨魁接受逮捕審查　結果最快今晚出爐

領不到薪水！俄軍官「怒洩機密」　讓黑海艦隊總部被炸爛

買不到iPhone 15「聯手痛毆店員」！　印度果粉失控畫面瘋傳

殯儀館人員亂扔屍體　家屬喪禮發現死者「頭部凹一塊」崩潰

時隔146天！好萊塢罷工有望落幕　編劇與片商達成初步協議

超準！3秒辨別櫻花妹　手臂「1特徵」藏玄機

張震嶽晚了5年「補辦夢幻婚禮」！　熱狗、頑童全到了...辣妻是A-Lin表妹

美少女起乩降駕蓮花太子！　單腳跳+耍火尖槍氣勢十足

明揚女員工昏迷男友罹難　媽淚瞞噩耗...到殯儀館上香

楊勇緯擊敗南韓勁敵！奪亞運第100金激動爆哭

美國壯男釣魚反被拖下海　爬起奮力拉驚見超巨石斑

劉芒退租遭控「遲到＋家具毀損」　哽咽直播回應：房東當下都沒講！　

逃20hrs！嘉義受刑人被逮　穿內褲上銬求警：想穿衣服

李相燁驚喜宣布「明年3月結婚」　娶素人女友..Jessi怎麼辦XD

連珍羚奪金瞬間直呼像作夢　首度淚崩：懂楊勇緯心情了

準備去公園散步竟遇下雨　2柴表情哀怨無奈看窗外

警破門發現母女爆血陳屍公寓　寵物犬被「塑膠袋套頭」窒息死

引爆100公斤未爆彈「升起蕈狀雲」　新加坡疏散逾4000居民

睽違4年！中日韓有望重啟三邊領導人峰會　傳最快12月18日進行

10年來首大閱兵！尹錫悅警告北韓「別用核武」：金氏政權將被終結

絕食完拄拐杖出庭！韓最大在野黨魁接受逮捕審查　結果最快今晚出爐

領不到薪水！俄軍官「怒洩機密」　讓黑海艦隊總部被炸爛

買不到iPhone 15「聯手痛毆店員」！　印度果粉失控畫面瘋傳

殯儀館人員亂扔屍體　家屬喪禮發現死者「頭部凹一塊」崩潰

時隔146天！好萊塢罷工有望落幕　編劇與片商達成初步協議

超準！3秒辨別櫻花妹　手臂「1特徵」藏玄機

「小李人生」接近大結局？　傳暴龍領先里拉德爭奪戰

富爸爸太大意！子女刷卡300萬銀行代扣　遭課6萬贈與稅

久鑫基金會捐贈AED　守護員警及民眾生命安全

MISS DIOR挑戰東區「最美地標」！巴洛克繁花裡化妝滿足少女夢

老爸戶頭突冒142萬！警裝嫖客解謎…竟是兒賺的「應召皮肉錢」

樂天女孩卡第四代27日盛大預購　唇印卡、髮香卡限量快搶

【廣編】三強聯手！打造「直播電商基地聯盟」

警破門發現母女爆血陳屍公寓　寵物犬被「塑膠袋套頭」窒息死

中秋連假遊屏東看這裡　潮州警交通疏導...圖卡教你不塞車

引爆100公斤未爆彈「升起蕈狀雲」　新加坡疏散逾4000居民

「蛋蛋的哀傷」中華男排對戰蒙古插曲！　亞運男排裁判遭球擊鳥

國際熱門新聞

4歲童溺水...哥在旁喝飲料看她滅頂死亡

激戰7小時！眼鏡王蛇吞掉3m巨蟒

1300人海邊全裸狂歡　海灘一片肉色

刮刮樂中6千萬大獎　男立刻退休老闆崩潰

誤診害患者休克亡　南韓醫判關1.5年

印度男怨車燈太亮　被警察甩巴掌拍死

被發現遭大學退學　女大生平底鍋牛排刀殺母

印度健身男「下體卡3kg槓片」發黑慘了

大馬3男屍交疊綑綁慘死　1人全身赤裸佈滿刀傷

烏軍宣布擊斃「黑海艦隊指揮官」

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

4.3m巨鱷叼女屍趴趴走！死者身分曝

刮刮樂當小費　服務生「刮中160萬」全被討回

中國病毒專家：COVID-19般的冠狀病毒極可能重現

更多熱門

相關新聞

3秒辨別櫻花妹！手臂「1特徵」藏玄機

3秒辨別櫻花妹！手臂「1特徵」藏玄機

卡介苗接種是為了避免幼童因感染結核菌而引發嚴重的結核病，甚至導致死亡或後遺症，卡介苗接種更是國際上多個國家採用的結核病主要防治策略。卡介苗接種部位通常會在2至3個月癒合結痂並留疤，而與台灣不同的是，日本卡介苗形狀為九宮格針，且須打兩針，也就是會出現18個紅點，癒合留疤後的形狀也成為日本人與外國人的特別差異。

日媒：中日漁船同海域捕撈　中國只禁日水產

日媒：中日漁船同海域捕撈　中國只禁日水產

尷尬了！北韓頒獎台拒絕與南韓合照

尷尬了！北韓頒獎台拒絕與南韓合照

外籍選手騎自行車誤闖日本高速公路慘死

外籍選手騎自行車誤闖日本高速公路慘死

北韓選手奪銀「哽咽落淚」　拒和南韓人拍照

北韓選手奪銀「哽咽落淚」　拒和南韓人拍照

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮開放邊境外國觀光

讀者迴響

熱門新聞

即／開車撞死女騎士！桃園駕駛肇逃　尋獲已輕生亡

全聯開出千萬發票！中獎門市曝光

台男夢想娶櫻花妹　為愛赴日結婚生子卻是地獄

快訊／7-11開出5張千萬發票！

即／「假面慈善家」陳在斌　被發現陳屍車上

曾主持《野人七號部落》　網紅染毒被逮

威力彩8.1億開獎　終結26槓是誰

獨／桃23歲女遭撞斃！爸是「天虹車禍案」死者

年輕人已經不用LINE「跳槽這2款APP」？

4歲童溺水...哥在旁喝飲料看她滅頂死亡

吳卓源、ØZI吵架取關IG「半年都沒和好」

即／8點檔女星遭勒脖搶劫　惡徒下場曝

只有5天！超商咖啡「買1送1」爽喝

辛龍傳「搬家了」近況曝光！

超市買到台農「黑綠」雞蛋　衛生局抽查結果出爐

更多

最夯影音

更多
張震嶽晚了5年「補辦夢幻婚禮」！　熱狗、頑童全到了...辣妻是A-Lin表妹

張震嶽晚了5年「補辦夢幻婚禮」！　熱狗、頑童全到了...辣妻是A-Lin表妹
美少女起乩降駕蓮花太子！　單腳跳+耍火尖槍氣勢十足

美少女起乩降駕蓮花太子！　單腳跳+耍火尖槍氣勢十足

明揚女員工昏迷男友罹難　媽淚瞞噩耗...到殯儀館上香

明揚女員工昏迷男友罹難　媽淚瞞噩耗...到殯儀館上香

楊勇緯擊敗南韓勁敵！奪亞運第100金激動爆哭

楊勇緯擊敗南韓勁敵！奪亞運第100金激動爆哭

美國壯男釣魚反被拖下海　爬起奮力拉驚見超巨石斑

美國壯男釣魚反被拖下海　爬起奮力拉驚見超巨石斑

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面