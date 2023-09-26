北韓開放觀光在即？睽違3年半「允許外國人入境」　須先隔離2天

▲北韓國營的高麗航空班機8月22日從平壤飛抵北京，停靠首都國際機場停機坪。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著新冠肺炎疫情在全球趨緩，各國陸續加快開放國門的腳步，國際觀光業可望恢復至疫情前的榮景，如今就連北韓（朝鮮）也開始逐漸打開國門，繼北韓國營航空公司高麗航空復飛中國北京與俄羅斯、載回返國公民，如今北韓更從25日起直接開放外國人士入境，不過必須隔離2天。

根據中國官媒《央視新聞》，北韓宣布從昨日（25）起外國人可以依照規定入境，入境北韓的外國人必須接受長達2天的醫學隔離，而此項消息來源為央視派駐在當地的記者，可信度較高。

如果《央視新聞》報導屬實，則是北韓睽違3年8個月再度對外國人開放邊境，雖然外國人入境北韓仍須接受醫學隔離，不過隔離期間已經比返國的北韓籍人士還要短，依照北韓防疫當局8月27日的聲明，北韓返國人員必須在指定的隔離設施內接受長達一周的醫學監控。

▲北韓人臉孔的乘客推著一大箱托運行李，至高麗航空櫃台窗口辦理登機。（圖／CFP）

根據南韓《韓聯社》，北韓曾於今年7月30日在最高人民會議常任委員會全體會議上通過《觀光法》，內容提到擴大國際觀光規模、同時保障觀光客的便利，其中國際觀光指的就是允許外國人入境，顯示北韓正在擬定允許一定規模的外籍人士入境，因為開放國際旅客入境的觀光事業能讓北韓避開聯合國安理會制裁、賺取「合法」外匯。

報導進一步指出，即便目前北韓仍維持關閉邊境的狀態，但最近卻開始整頓南浦（平壤近郊的港口城市）部分的遊憩設施或海水浴場。

其實，北韓打開邊境和國門的速度是愈來愈快了。自從今年7月27日俄國國防部長蕭依古、中國代表團造訪平壤參加北韓戰勝節閱兵後，就陸續有消息傳出北韓即將開放邊境，8月16日橫跨北韓新義州、中國遼寧省丹東的中朝友誼大橋（鴨綠江鐵橋）出現2輛從北韓入境的黃綠色巴士，上面載著前往哈薩克參加跆拳道比賽的北韓選手團。

▲南韓派駐中國遼寧省丹東記者拍到，8月16日上午有兩輛黃綠色巴士從新義州沿著中朝友誼大橋駛向丹東。（圖／達志影像／newscom）

8月22日，北韓睽違3年重啟國門，高麗航空班機從平壤飛抵北京，載回因新冠疫情而長期滯留在中國的北韓公民，該月26日北韓防疫當局便宣布批准公民返國的消息，而北韓最高領導人金正恩則是於本月10日從平壤搭乘綠皮專用列車出訪俄羅斯，經過20多個小時的行駛後才終於見到俄國總統普丁。

至於北韓選手團、北韓奧林匹克委員會代表團則先後於本月14和19日飛抵中國浙江省杭州市，參加本屆杭州亞運。