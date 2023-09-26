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新機發表會評價看出態度差異！果粉「反應太誇張」　日本網友狂酸

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

記者羅翊宬／編譯

Apple在今年的秋季發表會才剛宣告落幕，自從iPhone 15系列和智慧手錶開賣後，再度吸引粉絲們瘋狂搶購，也引起外界對於新機釋出的功能抱有期待。不過，有網友們發現，果粉與安卓（Android）粉絲們對於發表會的反應和評論呈現截然不同的姿態，果粉們被認為反應太過誇張，至於安卓粉冷淡的態度則始終如一。

日本一名網友「ゆっきぃ」在社群網站X（前身為推特）以漫畫的方式發文，明顯描繪出果粉對於蘋果發表會、以及安卓粉對於安卓發表會截然不同的態度。

當蘋果宣布有3顆相機鏡頭時，果粉紛紛喊道「太棒了，簡直至革命」；當蘋果宣布有防水功能時，果粉則興奮表示「果然是蘋果啊」；至於當蘋果宣布將充電接口改為Type C時，果粉則齊聲喊道「嗚哇哇哇哇哇！！太厲害了吧！！」

反觀安卓，當安卓發表會宣布相機鏡頭有4顆時，安卓粉反應冷淡表示「是這樣喔」；當安卓宣布也有防水功能時，安卓粉淡然表示「啊，是」；當安卓宣布充電接口改為Type C時，安卓粉則表示「嗯，然後呢」。

底下的日本網友則留言表示認同，「真的是這樣耶」、「就只有果粉才會那麼誇張」、「安卓從來沒有得到相對應的好評」、「蘋果和安卓到底哪一個比較好呢？嗯...還是先用蘋果吧」、「是因為安卓的吉祥象徵物（綠色機器人）比較不可愛嗎」、「之前對於安卓的壞印象仍持續殘留在腦海中」。

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