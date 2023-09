高空噴射嘔吐物！大擺錘空中突停擺　加拿大遊客頭朝下倒掛25分鐘

▲加拿大一座遊樂園的設施故障,導致遊客被倒掛在半空中25分鐘。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

加拿大一座遊樂園的「大擺錘」遊樂設施突然在空中停擺,導致遊客受困空中,頭朝下倒掛了近半小時,造成2名遊客身體不適,1名遊客在半空中嘔吐。

據福斯新聞報導,這起事件發生於當地23日晚間10時40分。事發當時,有多名遊客正在安大略省的「加拿大仙境遊樂園」(Canada's Wonderland)搭乘「大擺錘」遊樂設施。

豈料,當「大擺錘」上升到半空時,突然發生故障,一直下不來,導致遊客們頭朝下地被倒立掛在最高點,直到晚間11時05分才被解救下來。

Passengers were stuck upside down on the Lumberjack ride at Canada's Wonderland on Saturday, September 23. The amusement park's maintenance team managed to bring the ride down after nearly 30 minutes and safely unload the guests, according to a statement by the park. pic.twitter.com/ACtheMVDwe