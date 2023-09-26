西非馬利明年2月總統大選改期　軍政府稱「技術原因」

▲領導馬利兩次政變的上校戈伊塔（右）。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

西非國家馬利軍政府25日宣布，原定於明年2月進行的總統大選，因技術原因將推遲。這意味著軍政府將延後把權力交還給民選的文人領袖。

綜合路透社、法國24台（France 24）等報導，政府發言人麥嘉（Abdoulaye Maiga）25日向記者宣讀聲明表示，原定於2024年2月4日與18日舉行兩輪投票，因技術原因稍微延期，原因與今年稍早通過新憲法、審查候選人名單等有關，「總統大選的新日期將另行通知。」

麥嘉也提到與法國公司Idemia的糾紛。軍政府稱，前政府委託該公司進行人口普查，但未繳納款項所以無法取得資料庫，這使得難以篩選符合投票資格的選民，軍政府正在將公民身分資料轉移至完全由馬利控制的新系統。

Idemia發言人證實，服務因未付款而中止，且Idemia並未與馬利臨時政府簽訂合約。

馬利上校戈伊塔（Assimi Goita）先後領導2次政變篡權，分別是2020年8月推翻前總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita），及2021年5月再次從臨時政府手中奪權。在西非國家經濟共同體的壓力下，戈伊塔先前承諾2024年2月之前舉行不受干預的選舉。

撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）近3年政治動盪不安，已有7個國家陸續發生軍事政變，包括尼日、布及納法索、查德、幾內亞、馬利、蘇丹及加彭，皆淪落軍政府掌權。