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馬斯克嗨喊「要買iPhone15」　親回庫克貼文：美到難以置信

▲▼馬斯克曾指示工程師，關閉克里米亞海岸的星鏈系統。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

iPhone15全系列正式開賣，就連全球首富馬斯克（Elon Musk）也驚艷不已，在蘋果CEO庫克（Tim Cook）貼文下方留言表示，他將購買一支iPhone15，還大讚其攝影品質「美到不可思議」。

庫克在X發文，分享他欣賞2名知名攝影師使用iPhone 15 Pro Max拍攝的作品。馬斯克留言，「iPhone的照片和影片美到不可思議。」

▲馬斯克表示自己也要買一支iPhone15。（圖／翻攝X）

▲馬斯克表示自己也要買一支iPhone15。點圖可放大。（圖／翻攝X）

另一篇貼文中，庫克分享紐約市第五大道蘋果旗艦店（Apple Fifth Avenue）展示的iPhone15全系列，「全新的iPhone15系列、首款碳中和的Apple Watch、最新AirPods都在這裡，它們從未如此重要！」馬斯克則在下方直言，「我要買一支！」

馬斯克的留言引發網友熱議，還有人打趣地說，「我認為當馬斯克說他要買些什麼的時候，意思是他要買整間公司…拜拜iPhone，哈囉Hello XPhone。」

多年來，一直有消息謠傳，電動車巨擘特斯拉（Tesla）將要進軍智慧型手機產業，並且推出「Pi Phone」。但是，此說法迄今未獲官方證實，馬斯克本人從沒提過，主流媒體也無任何報導，因此被認為毫無根據。

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