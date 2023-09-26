黑海艦隊總部被轟！俄軍空襲烏克蘭釀6死　炸毀千噸儲糧設施

▲ 烏克蘭指控俄軍對敖德薩發動空襲，檢察官辦公室人員在現場調查。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭官員25日指控，俄軍對敖德薩及赫爾松發動空襲及砲擊，至少6人死亡及2人受傷，且對黑海港口基礎設施及糧食儲存設施造成嚴重破壞，認為這是俄軍對黑海艦隊總部遇襲的報復行動。

根據《路透》，烏國經濟部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）發文表示，「敖德薩又遭到大規模攻擊！這次襲擊摧毀糧食儲存設施，對海港造成重大破壞。」能源部指出，電網受損導致上千人無電可用。

敖德薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）說明，被擊中的設施裝有近1000噸糧食，且在一座倉庫殘骸中發現2具男屍。

烏軍聲稱，夜間擊落19架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機及11枚巡弋飛彈，目標大多是敖德薩，糧食儲存設施則是被2枚極音速導彈擊中。

▲ 空襲現場一片狼藉。（圖／路透）

在南部赫爾松州，官員透露，一名73歲男子及一名70歲女子在伯斯萊夫市（Beryslav）的另一場空襲中喪生。赫爾松市行政官員後來表示，該市還有2名居民死亡及2人受傷。

俄軍去年底從赫爾松市及該州第聶伯羅河西岸撤退，但經常從東岸的陣地發射砲彈。烏國國防部認為，俄軍近日的空襲是為報復黑海艦隊總部22日遇襲的「可悲企圖」。

基輔也指控，俄方攻擊港口及糧食設施，是為阻止烏克蘭向世界出口糧食。全球貿易商正密切關注這些攻擊事件，憂心將對市場帶來進一步打擊。