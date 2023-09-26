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俄羅斯強制學童「練習組槍」！　在學校學丟手榴彈、挖戰壕

▲▼俄強制學童練習組槍、手榴彈。（圖／Telegram／Horizontal Russia）

▲俄羅斯將軍事訓練加入學校必修課程。（圖／Telegram／Horizontal Russia）

記者王佩翊／編譯

自入侵烏克蘭以來，俄羅斯公立學校的軍事化傾向越來越明顯，幼兒園的孩子們穿上制服參與遊行練習，更大一點的學童則開始學習如何挖戰壕、丟手榴彈以及實彈射擊，校園的操場正在變成閱兵場。而這一切並非出自愛國情節，而是受到莫斯科當局的推動，強迫所有孩子被動開始為戰爭做準備。

根據CNN報導，俄羅斯教育部長克拉夫佐夫（Sergei Kravtsov）近日表示，俄羅斯的各級學校總計有約1萬個「愛國軍事社團」，且約有25萬名學生參與了社團工作。這些社團是多方努力的成果，例如學校課程的徹底改革。

克拉夫佐夫所提到的課程改革包含強制性的軍事愛國主義價值觀課程、新版歷史課本強調俄羅斯的軍事勝利。俄羅斯總統普丁8月簽署了一項新法，要求在學校開設一門新的必修課，名為「祖國安全與國防基礎」。教育部隨後規劃了一系列課程，內容包含參觀部隊、軍事體育比賽、與軍人或退伍軍人實際會面以及無人機課程。

▲▼俄羅斯18日在楚科奇海（Chukchi Sea）與俄美交界的白令海進行軍演，發射多枚巡弋飛彈打擊模擬敵艦目標。（圖／路透）

▲俄羅斯學生在校內學習丟手榴彈、實彈射擊。（示意圖／路透）

根據俄羅斯國防部聲明，高中生則會在「擁有豐富經驗」的軍事單位軍官或教官的指導下，進行實彈射擊練習。

俄羅斯獨立媒體iStories（Important Stories）揭露的一份教育部文件指出，該項目將於今年內進行測試，並於2024年正式推出，旨在向學生灌輸軍裝美學、軍事儀式以及對戰鬥傳統的理解與接納。

除此之外，在新版的《俄羅斯史》教科書封面上則新增了克里米亞大橋，同時還有一個新的章節專門介紹烏克蘭的近代史，內容包含「竄改歷史」、「納粹主義的復興」、「烏克蘭新納粹主義」以及「俄羅斯是英雄之國」等章節。

普丁一再聲稱，俄羅斯入侵烏克蘭的行動是「特殊任務」，目的是要保護講俄羅斯文的人免遭「新納粹份子」滅絕。而在敘述烏克蘭近代史的教科書內，更是錯誤地宣稱「烏克蘭公開表態想要擁核」，且「西方國家對俄羅斯實施前所未有的制裁，只為了用各種方式企圖拖垮俄羅斯的經濟」。

根據CNN對俄羅斯與社群媒體進行的廣泛調查，當地年僅7、8歲的兒童已開始接受基本的軍事訓練。

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