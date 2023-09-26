惠恕仁：美國考慮在帛琉常態性部署「愛國者防空系統」

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約25日綜合外電報導

太平洋島國帛琉的總統惠恕仁告訴日本經濟新聞（Nikkei），美國與帛琉正討論在帛琉常態性部署先進的愛國者飛彈防禦系統，作為美國克制中國在太平洋地區影響力的其中一項行動。

美國總統拜登（Joe Biden）今天將在白宮主持與太平洋國家領袖召開的第2次高峰會。儘管會議討論將聚焦在氣候變遷、經濟發展和醫療照護，但美國也把這類高層級接觸視為替未來更多軍事合作鋪路，以反制中國。

自從北京去年4月與索羅門群島簽署一份安全協定後，美中兩國在太平洋諸國間的影響力競爭變得更加激烈。一名美國高階官員承認，戰略競爭促使華府加緊與各太平洋島國交往。

這名官員在今天預定峰會召開前告訴媒體記者：「這一切無疑與（中國）有一定程度關係。中國在包括太平洋區域等地（施展）的獨斷性與影響力，無疑一直是我們必須維持戰略焦點的因素。」

帛琉與美國之間存在一份數十年的協議，美國提供帛琉經濟援助以換取防禦合作。但中國在帛琉領海附近採取一些具侵略性的海上行動，令帛琉愈來愈擔憂。

惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）21日接受日經訪問時指出，一艘中國研究船分別在今年5月和8月未經許可闖入帛琉專屬經濟區（EEZ）運作。「我認為這明確違反了我們理解的法治。」

惠恕仁還說，這艘船執行的操作，「無疑看來」是為了研究發生危機時切斷海底電纜的可能性。「我們希望美軍應該在場，並且（協助）嚇阻這類活動。」

惠恕仁表示，他希望美國海軍艦艇更頻繁到訪帛琉港口。他引述美國前總統雷根（Ronald Reagan）的外交政策信條說：「我們相信，透過實力才能保有和平。」

由於帛琉位於美國關島和菲律賓之間的戰略位置，因此已成為美軍日益重要夥伴。鑒於中國解放軍操作區域已延伸至太平洋地區，美國目前計劃2026年在帛琉架設天際雷達（Over-The-Horizon Radar，OTH），預料可強化美軍和盟友軍隊的海空域狀況覺知。

但惠恕仁表示，若發生衝突，雷達系統可能使帛琉成為較可能的攻擊目標，因此帛琉已請求美國在當地部署愛國者防空系統。帛琉目前雖在軍事演習時會暫時性部署愛國者系統，但帛琉已要求能有常態性部署。

惠恕仁說：「我認為我們已向美國清楚表明，如果你們要在帛琉有一個雷達基地，應該也要讓我們若遭到攻擊時能有愛國者飛彈保衛我們。」他並表示，美國對於所需安排有「清楚的了解」。

美國國防部的一名發言人則告訴日經，五角大廈會「定期評估，在我們各軍事設施和可出入位置應部署及輪調哪些戰力和資產的需求」。