　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

惠恕仁：美國考慮在帛琉常態性部署「愛國者防空系統」

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約25日綜合外電報導

太平洋島國帛琉的總統惠恕仁告訴日本經濟新聞（Nikkei），美國與帛琉正討論在帛琉常態性部署先進的愛國者飛彈防禦系統，作為美國克制中國在太平洋地區影響力的其中一項行動。

美國總統拜登（Joe Biden）今天將在白宮主持與太平洋國家領袖召開的第2次高峰會。儘管會議討論將聚焦在氣候變遷、經濟發展和醫療照護，但美國也把這類高層級接觸視為替未來更多軍事合作鋪路，以反制中國。

自從北京去年4月與索羅門群島簽署一份安全協定後，美中兩國在太平洋諸國間的影響力競爭變得更加激烈。一名美國高階官員承認，戰略競爭促使華府加緊與各太平洋島國交往。

這名官員在今天預定峰會召開前告訴媒體記者：「這一切無疑與（中國）有一定程度關係。中國在包括太平洋區域等地（施展）的獨斷性與影響力，無疑一直是我們必須維持戰略焦點的因素。」

帛琉與美國之間存在一份數十年的協議，美國提供帛琉經濟援助以換取防禦合作。但中國在帛琉領海附近採取一些具侵略性的海上行動，令帛琉愈來愈擔憂。

惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）21日接受日經訪問時指出，一艘中國研究船分別在今年5月和8月未經許可闖入帛琉專屬經濟區（EEZ）運作。「我認為這明確違反了我們理解的法治。」

惠恕仁還說，這艘船執行的操作，「無疑看來」是為了研究發生危機時切斷海底電纜的可能性。「我們希望美軍應該在場，並且（協助）嚇阻這類活動。」

惠恕仁表示，他希望美國海軍艦艇更頻繁到訪帛琉港口。他引述美國前總統雷根（Ronald Reagan）的外交政策信條說：「我們相信，透過實力才能保有和平。」

由於帛琉位於美國關島和菲律賓之間的戰略位置，因此已成為美軍日益重要夥伴。鑒於中國解放軍操作區域已延伸至太平洋地區，美國目前計劃2026年在帛琉架設天際雷達（Over-The-Horizon Radar，OTH），預料可強化美軍和盟友軍隊的海空域狀況覺知。

但惠恕仁表示，若發生衝突，雷達系統可能使帛琉成為較可能的攻擊目標，因此帛琉已請求美國在當地部署愛國者防空系統。帛琉目前雖在軍事演習時會暫時性部署愛國者系統，但帛琉已要求能有常態性部署。

惠恕仁說：「我認為我們已向美國清楚表明，如果你們要在帛琉有一個雷達基地，應該也要讓我們若遭到攻擊時能有愛國者飛彈保衛我們。」他並表示，美國對於所需安排有「清楚的了解」。

美國國防部的一名發言人則告訴日經，五角大廈會「定期評估，在我們各軍事設施和可出入位置應部署及輪調哪些戰力和資產的需求」。

 

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
保時捷TAYCAN 4S拍賣！　還有13間捷運宅
大老闆淪囚犯！坑股民54億　樂陞前董座許金龍入監畫面曝
16歲少年太有女人緣出事了！遭4煞當街狂砍濺血倒地
超市買到台農「黑綠」雞蛋！新北衛生局現場「隨機破蛋」稽查結果
「國民女友」羅嘉翎首戰告捷　2回合輕鬆收拾不丹對手
快訊／8點檔女星「開車停紅燈」遭勒喉搶劫　通緝犯下場曝
買超商26元飲料「爽中1000萬」　門市曝！交大生洗版：一堆
勇消陳柏翰遺體不完全　友淚崩：好人應該長命百歲的…
受刑人脫逃20小時被逮　傳因女友變心想挽回...真相曝光
北部一早「咻、崩」巨響嚇醒！　過2天還有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖報復！美已婚警「把小三抓去精神病院」　摔角壓制全錄下

和老公是開放式婚姻！女教師約會後人間蒸發　排水溝中發現屍體

台灣女登山客攀日本飛驒山脈「受傷迷路」！　出動救難隊

妻傳簡訊「周末踢球」　人夫破解暗號綠慘：老婆偷吃鮮肉

新機發表會評價看出態度差異！果粉「反應太誇張」　日本網友狂酸

睽違4年！中日韓26日舉辦三邊會議　料重啟3國領導人峰會

黑海艦隊總部被轟！俄軍空襲烏克蘭釀6死　炸毀千噸儲糧設施

歐中經貿對話　歐來勢洶洶、中方口硬實軟

馬斯克嗨喊「要買iPhone15」　親回庫克貼文：美到難以置信

俄羅斯強制學童「練習組槍」！　在學校學丟手榴彈、挖戰壕

張震嶽晚了5年「補辦夢幻婚禮」！　熱狗、頑童全到了...辣妻是A-Lin表妹

美少女起乩降駕蓮花太子！　單腳跳+耍火尖槍氣勢十足

明揚女員工昏迷男友罹難　媽淚瞞噩耗...到殯儀館上香

楊勇緯擊敗南韓勁敵！奪亞運第100金激動爆哭

劉芒退租遭控「遲到＋家具毀損」　哽咽直播回應：房東當下都沒講！　

逃20hrs！嘉義受刑人被逮　穿內褲上銬求警：想穿衣服

李相燁驚喜宣布「明年3月結婚」　娶素人女友..Jessi怎麼辦XD

連珍羚奪金瞬間直呼像作夢　首度淚崩：懂楊勇緯心情了

美國壯男釣魚反被拖下海　爬起奮力拉驚見超巨石斑

搭機回台見病危嬤「突接噩耗」　男淚崩：來世還要再做您憨孫

恐怖報復！美已婚警「把小三抓去精神病院」　摔角壓制全錄下

和老公是開放式婚姻！女教師約會後人間蒸發　排水溝中發現屍體

台灣女登山客攀日本飛驒山脈「受傷迷路」！　出動救難隊

妻傳簡訊「周末踢球」　人夫破解暗號綠慘：老婆偷吃鮮肉

新機發表會評價看出態度差異！果粉「反應太誇張」　日本網友狂酸

睽違4年！中日韓26日舉辦三邊會議　料重啟3國領導人峰會

黑海艦隊總部被轟！俄軍空襲烏克蘭釀6死　炸毀千噸儲糧設施

歐中經貿對話　歐來勢洶洶、中方口硬實軟

馬斯克嗨喊「要買iPhone15」　親回庫克貼文：美到難以置信

俄羅斯強制學童「練習組槍」！　在學校學丟手榴彈、挖戰壕

爆料高虹安涉貪爭議竹市府喊告　吳崢「歡迎」：大家到法院講清楚

T1公布新賽季口號「想不到吧！」　盼球迷撕掉過往標籤

女同學班上賣零食「1天淨賺160」　小六兒心動：缺本金！家長苦惱炸

恐怖報復！美已婚警「把小三抓去精神病院」　摔角壓制全錄下

人類該向何處去？　陸公布《攜手共建人類命運共同體》白皮書

米蘭時裝周／舒淇狀態驚艷！Bottega Veneta民族風洋裝、度假編織包展開旅程

台南「大益夜市」取得設置許可　10月1日正式開幕

特斯拉遭疑「車沒停線內」　Paul老婆：左右3個車位都是我的

苗栗檢警破獲總統大選賭盤案　涉嫌組織犯罪...5人遭聲請羈押

《英雄聯盟》亞運中華隊晉級八強！超快16分鐘擊敗馬爾地夫

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

國際熱門新聞

4歲童溺水...哥在旁喝飲料看她滅頂死亡

激戰7小時！眼鏡王蛇吞掉3m巨蟒

1300人海邊全裸狂歡　海灘一片肉色

刮刮樂中6千萬大獎　男立刻退休老闆崩潰

印度男怨車燈太亮　被警察甩巴掌拍死

誤診害患者休克亡　南韓醫判關1.5年

大馬3男屍交疊綑綁慘死　1人全身赤裸佈滿刀傷

烏軍宣布擊斃「黑海艦隊指揮官」

4.3m巨鱷叼女屍趴趴走！死者身分曝

中國病毒專家：COVID-19般的冠狀病毒極可能重現

刮刮樂當小費　服務生「刮中160萬」全被討回

美國M1艾布蘭　已交付烏克蘭軍隊

喜劇演員遭控性侵　英國警方展開調查

投資人憂美國政府恐關門　美股漲勢受限終場小升

更多熱門

相關新聞

侯友宜結束訪美行才請假拚大選　他點2可能酸：新北有自己外交單位

侯友宜結束訪美行才請假拚大選　他點2可能酸：新北有自己外交單位

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜剛結束訪美行，隨即請假投入選戰行程，引起爭議。對此，民進黨立委林俊憲25日質疑，不講還沒人注意，侯友宜訪美時原來還沒請假啊？與美國國會議員見面、與智庫談台海安全也是市政的一部分嗎？原來新北市府有自己的國防外交單位，至少向新北市民報告一下「市政交流」成果吧！

確保印太安全開放　美2024年派海巡艦至太平洋島國

確保印太安全開放　美2024年派海巡艦至太平洋島國

美韓派9艦2機軍演　加強作戰力應對北韓

美韓派9艦2機軍演　加強作戰力應對北韓

刮刮樂中6千萬大獎　男立刻退休老闆崩潰

刮刮樂中6千萬大獎　男立刻退休老闆崩潰

動物收容所變虐待屋　警救出55隻受虐狗

動物收容所變虐待屋　警救出55隻受虐狗

關鍵字：

北美要聞帛琉印太美台關係台美關係愛國者防空系統惠恕仁Surangel Whipps Jr.

讀者迴響

熱門新聞

即／「假面慈善家」陳在斌　被發現陳屍車上

全聯開出千萬發票！中獎門市曝光

即／開車撞死女騎士！桃園駕駛肇逃　尋獲已輕生亡

威力彩8.1億開獎　終結26槓是誰

快訊／7-11開出5張千萬發票！

年輕人已經不用LINE「跳槽這2款APP」？

台男夢想娶櫻花妹　為愛赴日結婚生子卻是地獄

4歲童溺水...哥在旁喝飲料看她滅頂死亡

辛龍傳「搬家了」近況曝光！

超市買到台農「黑綠」雞蛋　衛生局抽查結果出爐

只有5天！超商咖啡「買1送1」爽喝

女友愛愛狂感染　逼他割包皮！醫見尺寸驚呆

獨／桃23歲女遭撞斃！爸是「天虹車禍案」死者

吳卓源、ØZI吵架取關IG「半年都沒和好」

每天久坐10小時　26歲女屁股死了

更多

最夯影音

更多
張震嶽晚了5年「補辦夢幻婚禮」！　熱狗、頑童全到了...辣妻是A-Lin表妹

張震嶽晚了5年「補辦夢幻婚禮」！　熱狗、頑童全到了...辣妻是A-Lin表妹
美少女起乩降駕蓮花太子！　單腳跳+耍火尖槍氣勢十足

美少女起乩降駕蓮花太子！　單腳跳+耍火尖槍氣勢十足

明揚女員工昏迷男友罹難　媽淚瞞噩耗...到殯儀館上香

明揚女員工昏迷男友罹難　媽淚瞞噩耗...到殯儀館上香

楊勇緯擊敗南韓勁敵！奪亞運第100金激動爆哭

楊勇緯擊敗南韓勁敵！奪亞運第100金激動爆哭

劉芒退租遭控「遲到＋家具毀損」　哽咽直播回應：房東當下都沒講！　

劉芒退租遭控「遲到＋家具毀損」　哽咽直播回應：房東當下都沒講！　

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面