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恐怖報復！美已婚警「把小三抓去精神病院」　摔角壓制全錄下

▲▼賓州州警逮捕情婦。（圖／翻攝自YouTube，下同。）

▲賓州州警暴力逮捕情婦。（圖／翻攝自YouTube，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國賓州發生警界醜聞，37歲已婚州警戴維斯（Ronald Davis）強行逮捕情婦，並試圖將對方送入精神病院，濫權行徑敗露後於21日被捕，而他以「摔角招式」暴力制伏受害者的畫面，如今在社群媒體上流傳。

根據道芬郡（Dauphin County）檢方公布的起訴書與現場影片，戴維斯已婚且有家庭，與受害者交往約4個月後感情惡化，他用警察電子郵件帳號聯繫郡官員，提出情婦威脅自殺的訊息，取得命令批准後，於下班時間逕行逮捕。

▲▼賓州州警逮捕情婦。（圖／翻攝自YouTube）

根據同行友人拍攝影片，2人在樹林裡激烈扭打，戴維斯靠著體型優勢，以摔角招式粗暴壓制前女友，甚至整個人坐在受害者身上，不顧對方哀求「我沒做錯任何事」、「我不能呼吸了」、「為什麼你把我當成罪犯對待？」

幸好，受害者注意到戴維斯追捕後，就已經偷偷報警。不久後，她被警方送往醫院，額頭、軀幹、背部、臀部、前臂、膝蓋及下半身受傷，必須住院5天，在此期間經醫護評估，沒有任何自殺傾向。

受害者8月26日出院後向警方表示，她完全不知道自己為什麼被逮捕，但戴維斯曾放話「我懂法律」、「我知道妳沒瘋，但我會把妳說成瘋子。」

檢警調閱2人對話紀錄後認為，毫無理由把受害者送入精神病院，戴維斯申請逮捕命令時，沒有提供完整對話紀錄，所謂「自殺訊息」只是假設性發言，且為情侶吵架時的誇飾說法，「從上下文來看，這些訊息是顯示她對戴維斯警官及其控制行為的失望…並非真的想要傷害自己。」

如今，戴維斯面臨非法監禁、勒頸重罪、襲擊罪、魯莽行為危害他人、官員迫害等罪名，21日被捕後還押候審，不得保釋。

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