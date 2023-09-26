黎智英監禁近千日　兒黎崇恩致函籲英政府對中強硬

▲黎智英26日將遭監禁滿千日。（圖／達志／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦25日專電

壹傳媒集團創辦人黎智英26日將遭監禁滿千日。在國際間為父親黎智英奔走的黎崇恩19日致函英國貿易大臣巴登諾克請求會面，並呼籲英方正視現實、停止對香港「生意照做、一切如常」的態度。

75歲的黎智英具英國公民身分，他遭控違反北京於2020年6月實施的「香港特別行政區維護國家安全法」，罪名包括串謀勾結外國或境外勢力。他的國安法案件數次遭延後審理。自2020年12月31日還押起算，黎智英今年9月26日將遭監禁滿1000日。

英國政府19日發布新一份香港半年報告，提到英方將持續要求行使對黎智英的領事探視權。報告稱呼黎智英為英國公民。

英國官員之前多稱黎智英為「持有雙重國籍的英國公民」，指出黎智英未放棄中國籍，而有鑑於中國法律不承認雙重國籍，中方一再拒絕英國官員對黎智英行使領事探視權。根據關於香港的「中英聯合聲明」，香港的外交領事事務屬北京職權。

部分英國國會議員強調，英方稱黎智英擁雙重國籍是落入中方圈套、規避政府對公民的責任。議員們不滿，為何英國政府遲未就中方違背「中英聯合聲明」制裁相關官員。

英國商業暨貿易部18日宣布，曾在外交部主責經濟外交和國安事務、並曾任職於財政部的尼爾（Lewis Neal）獲任命為駐中貿易使節，職權廣及香港、澳門。

商貿部表示，尼爾的優先任務包括增進對英投資、排除貿易壁壘、提升英國出口額、為英國的教育市場吸引來自中國和香港的客戶。

巴登諾克（Kemi Badenoch）說，她相信尼爾將在既有卓越基礎上，增進英國對中與對港貿易、為英國企業在全球成長最快的市場之一擴展機會。

商貿部的資料顯示，至今年3月底止的過去12個月期間，英國與中國和香港的雙邊貿易額總計超過1370億英鎊（近1700億美元），在英國與世界各國家地區的雙邊貿易額排名第3。

黎崇恩在給巴登諾克的信函提到，港區國安法對每一個在香港活動的企業與商務人士構成風險，受北京控制的港府可假借「國家安全」名義獨斷關閉企業、讓業主入獄。

黎崇恩指出，英國商貿部發布的在港經商建議未提到港區國安法可輕易遭當局濫用：該法應用範圍不限於政治，中方對「國家安全」的定義涵蓋經濟、社會和科技領域。英方錯誤預設港區國安法僅對政治活躍人士構成風險。

黎崇恩說，主責印太區域事務的外交副大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）曾在接見他時保證，英國政府官員將在每一場與中方的雙邊會談提及「黎智英案」。

外交大臣柯維立（James Cleverly）8月30日訪問北京時做到這點，但據黎崇恩所知，主責投資事務的商貿副大臣莊敦文（Dominic Johnson）今年稍早訪問香港和中國時，未談及黎智英。

黎崇恩指出，商貿部的駐中人事新聞發布以及巴登諾克的發言恐讓英國企業誤以為香港情勢「一切如常」，但這明顯違背事實。他請求與巴登諾克會晤。

巴登諾克尚未回覆。黎崇恩約9個月前曾求見首相蘇納克（Rishi Sunak）及柯維立，未成功。

末任香港總督彭定康（Chris Patten）近日公開質疑，英國首相和外交大臣與中方對等官員會晤時，到底就「黎智英案」以及英方無從對黎智英行使領事探視權具體說了什麼，中方的回應又是如何？

彭定康說，不痛不癢的外交只做到再基本不過的「提出關切」，而中方認為英方不過是在「走過場」、敷衍了事。英國必須明確傳達，嚴正看待中方的濫權等作為，以及「黎智英案」。